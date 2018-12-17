Общество

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В Харькове прошло заседание Совета обороны области

В Харькове прошло заседание Совета обороны области
На мероприятии обсудили реализацию в области мероприятий по обеспечению режима военного положения.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

По поручению главы ХОГА Юлии Светличной заседание состоялось под общим руководством ее первого заместителя Марка Беккера и под председательством Александра Скакуна. Руководители правоохранительных органов области и военного управления доложили о совершенно стабильной ситуации в области и о выполнении мероприятий по подготовке территории региона к обороне и обеспечении прав, свобод и законных интересов граждан.

Обсудили вопросы оперативного оборудования территории и обеспечения устойчивого функционирования систем коммуникации и связи. Даны поручения структурным подразделениям, органам военного управления и правоохранителям по дальнейшей реализации мер обеспечения режима военного положения.

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