В Харькове прошло заседание Совета обороны области

Об этом сообщает пресс-служба
Харьковской ОГА.
По поручению главы ХОГА Юлии Светличной заседание состоялось под общим руководством ее первого заместителя Марка Беккера и под председательством Александра Скакуна. Руководители правоохранительных органов области и военного управления доложили о совершенно стабильной ситуации в области и о выполнении мероприятий по подготовке территории региона к обороне и обеспечении прав, свобод и законных интересов граждан.
Обсудили вопросы оперативного оборудования территории и обеспечения устойчивого функционирования систем коммуникации и связи. Даны поручения структурным подразделениям, органам военного управления и правоохранителям по дальнейшей реализации мер обеспечения режима военного положения.