Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

Многие люди проводят утреннюю гигиену зубов после употребления завтрака. По мнению Британского сообщества стоматологов, эта привычка способна сильно подпортить улыбку, информируют
«Экономические новости».
Эксперименты продемонстрировали, что между данной процедурой и употреблением пищи рекомендуется сделать 60-минутный перерыв. Причина в том, что на завтрак люди часто употребляют продукты, которые содержат кислоты (например, яблоки или апельсины). В процессе поедания такой пищи поверхность эмали приобретает пористость. Таким образом, если после завтрака еще и почистить зубы, можно ухудшить их эмаль.
Стоматологи Великобритании советует чистить зубы дважды в сутки. Для гигиенических процедур они рекомендуют выбирать пасту, в которой присутствует фтор, и щетку, оснащенную областями для очищения языка, а также десен. Последовательность очищения полости рта следующая. Сначала чистят жевательную, внутреннюю и внешнюю зубные поверхности. Затем выплевываются остатки пасты. После этого с помощью зубной нити очищаются промежутки между зубами.
Стоматологи считают, что частицы зубной пасты не вредны для человека, поэтому нет надобности ополаскивать рот сразу же после чистки. Можно некоторое время подержать остатки пасты во рту. Благодаря этому фтор сможет более глубоко проникнуть в зубную эмаль.