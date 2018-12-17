Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Электричка, которая следовала из Харькова в Гусаровку, смертельно травмировала гражданина, который лежал на рельсах.

Трагедия произошла в ночь на 16 декабря на станции «Мерефа». Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло. Прибывшие на место силовики установили личность погибшего: им оказался 27-летний местный житель. Движение поездов было задержано на два часа.



Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины (нарушение ПДД), сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.