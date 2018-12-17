Происшествия

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Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину

Под Харьковом поезд насмерть сбил мужчину
Электричка, которая следовала из Харькова в Гусаровку, смертельно травмировала гражданина, который лежал на рельсах.
Трагедия произошла в ночь на 16 декабря на станции «Мерефа». Машинист применил экстренное торможение, однако это не помогло. Прибывшие на место силовики установили личность погибшего: им оказался 27-летний местный житель. Движение поездов было задержано на два часа.

Уголовное производство открыто по статье 286 УК Украины (нарушение ПДД), сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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