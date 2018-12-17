Харьков

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Вывоз мусора в Харькове подорожает

Вывоз мусора в Харькове подорожает
Услуги КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» с нового года будут обходиться горожанам дороже.
Исполнительный комитет Харьковского горсовета утвердил новые тарифы на вывоз мусора.

Тарифы увеличатся для всех категорий потребителей, в том числе для населения, сообщил заместитель харьковского городского головы – директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев. В проекте решения говорится, что стоимость услуги по вывозу бытовых отходов составит 22 грн 8 коп на одного человека в месяц (сейчас – 10 грн 15 коп).

По словам Михаила Фатеева, действующий тариф был утвержден в ноябре 2014 года. За прошедшие четыре года значительно возросли составляющие себестоимости этого тарифа, и доходы предприятия, получаемые за счет оплаты услуги по вывозу бытовых отходов, уже не покрывают затраты на эту работу.

Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2019 года.

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