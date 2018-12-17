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Ученые выяснили, почему обитателям Земли грозит нехватка пресной воды

Ученые выяснили, почему обитателям Земли грозит нехватка пресной воды
Глобальное потепление, от которого уже страдает наша планета, в ближайшее время станет причиной существенного дефицита пресной воды.
Об этом рассказали ученые из Университета Нового Южного Уэльса, что в Австралии, информируют «Экономические новости».

Для того, чтобы сделать подобный вывод, ученые обработали данные, полученные от сорока трех тысяч метеорологических станций ста шестидесяти стран мира. Помимо этого, была исследована информация 5 300 участков мониторинга речного стока. Вывод оказался неутешительным: планету ждут серьезные засухи. Тот факт, что в последние годы по всему миру наблюдается рекордное выпадение осадков, не является контрпричиной будущей засухи. Изменение климата провоцирует частые экстремальные осадки, но, вместе с тем, уровень воды в крупных реках становится ниже, что может спровоцировать засухи.

Дело в том, что переувлажненные почвы позволяют избытку влаги оказываться в наземных и подземных реках, при этом высушенный грунт впитывает больше дождевой воды, уменьшая сток. Почвы теряют влагу из-за увеличения температуры воздуха. Это создает угрозу для водоснабжения городов и ферм во всем мире. В то же самое время, экстремальные осадки приводят к катастрофическим наводнениям, которые, помимо прочего, разрушают инфраструктуру населенных пунктов и резервуары для пресной воды.

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