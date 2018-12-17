Ученые выяснили, почему обитателям Земли грозит нехватка пресной воды 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Глобальное потепление, от которого уже страдает наша планета, в ближайшее время станет причиной существенного дефицита пресной воды.