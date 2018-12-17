С января на харьковчан подействуют новые тарифы на тепло

10 декабря члены Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердили новые тарифы на горячую воду и централизованное отопление КП «Харьковские тепловые сети».

93,22 гривны за 1 кубический метр, если в жилище к системам централизованного снабжения подключен полотенцесушитель (сейчас – 80,71 гривен за 1 кубический метр);

86,32 гривны за 1 кубический метр, если полотенцесушитель отсутствует (действующий тариф – 74,85 гривны за 1 кубический метр).

1539,5 гривны/Гкал для жилищ, в которых установлены приборы учета тепловой энергии (сейчас – 1307,39 гривен/Гкал);

39,38 гривны за 1 квадратный метр для квартир и домов, где соответствующие приборы учета тепла отсутствуют (действующий тариф – 33,44 гривны за 1 квадратный метр).

Теперь за горячую воду горожане будут платить:Стоимость отопления для харьковчан составит:Утверждению новых тарифов предшествовали общественные обсуждения, на которых, по информации КП «ХТС», замечаний к уровню тарифов не было.— Что касается тарифов, все понимают, что составляющая газовая выросла, и тарифы вынуждены поднимать. Городской совет поддерживает, — сообщили на предприятии.Новые тарифы начнут действовать после их официального опубликования. Месяц назад заместитель гендиректора «ХТС» по вопросам экономики Марина Магомедова предполагала, что это произойдет в январе. Действующие тарифы для ХТС Нацкомиссия по электроэнергетике утвердила в октябре этого года.