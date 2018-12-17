Харьков

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С января на харьковчан подействуют новые тарифы на тепло

С января на харьковчан подействуют новые тарифы на тепло
10 декабря члены Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердили новые тарифы на горячую воду и централизованное отопление КП «Харьковские тепловые сети».
Теперь за горячую воду горожане будут  платить:
  • 93,22 гривны за 1 кубический метр, если в жилище к системам централизованного снабжения подключен полотенцесушитель (сейчас – 80,71 гривен за 1 кубический метр);
  • 86,32 гривны за 1 кубический метр, если полотенцесушитель отсутствует (действующий тариф – 74,85 гривны за 1 кубический метр).

Стоимость отопления для харьковчан составит:
  • 1539,5 гривны/Гкал для жилищ, в которых установлены приборы учета тепловой энергии (сейчас – 1307,39 гривен/Гкал);
  • 39,38 гривны за 1 квадратный метр для квартир и домов, где соответствующие приборы учета тепла отсутствуют (действующий тариф – 33,44 гривны за 1 квадратный метр).

Утверждению новых тарифов предшествовали общественные обсуждения, на которых,  по информации КП «ХТС», замечаний к уровню тарифов  не было.

— Что касается тарифов, все понимают, что составляющая газовая выросла, и тарифы вынуждены поднимать. Городской совет поддерживает, — сообщили на предприятии.

Новые тарифы начнут действовать после их официального опубликования. Месяц назад заместитель гендиректора «ХТС» по вопросам экономики Марина Магомедова предполагала, что это произойдет в январе. Действующие тарифы для ХТС Нацкомиссия по электроэнергетике утвердила в октябре этого года.

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