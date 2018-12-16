ТОП «Фокуса», арабский центр и албанские перспективы: события недели на Харьковщине от Михаила Кириленко

В прямом и переносном смысле топовой новостью этой недели стало вхождение губернатора Харьковской области Юлии Светличной в ТОП-50 рейтинга самых влиятельных украинцев от журнала «Фокус».

Учитывая активную работу, которую проводит Юлия Светличная как в масштабах области, так и на международной арене – подобный результат является абсолютно закономерным. Украинцы в целом, да и украинский политикум в частности испытывают огромную потребность в личностях, которые способны сокращать до минимума промежуток между словами/обещаниями и результатами. Время популистов прошло, люди хотят не только стабильности, но и развития.



Кстати, бывший губернатор Харьковской области, а ныне глава Администрации Президента Украины Игорь Райнин – вошел в ТОП-10 рейтинга. Среди самых сильных качеств чиновника делается акцент на менеджерский способности: системность, организованность и умение держать слово.



На Харьковщине заложили «первый камень» строительства нового онкоцентра.

Процесс разбили на несколько очередей: первым построят лечебно-диагностический корпус. Он разместится на свободной площадке на ул. Лесопарковой, 4. После этого в новострой переведут те отделения, которые работают в старых корпусах онкоцентра. Дальше – демонтаж старых корпусов и строительство на их месте отделения лучевой терапии. Также запланирована реконструкция действующего хирургического корпуса под поликлинику и пристройка пищеблока. Третьей очередью станет благоустройство территории онкоцентра. В целом лечебно-диагностический корпус рассчитан на 510 койкомест. Общая площадь онкологического комплекса составит 48 тысяч квадратных метров.



Глава ХОГА отметила, что строить онкоцентр будут за счет областного бюджета, а также планируется привлекать к сотрудничеству центральные органы власти и международных партнеров – для приобретения нового оборудования и укрепления инфраструктуры.



В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС глава облгосадминистрации Юлия Светличная передала новейшее медицинское оборудование Харьковскому областному диспансеру радиационной защиты населения, а также вместе с представителями чернобыльских организаций области ознакомилась с ходом ремонтных работ в больнице. Уже отремонтирована крыша, инженерные коммуникации, на завершающем этапе – диагностическое, физиотерапевтическое, реанимационное и операционное отделения. Заменяются окна и санузлы.



В Изюме открыли современный Учебно-практический центр по подготовке кадров по профессиям машиностроения. В торжественном мероприятии принял участие заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев, который отметил, что более 20 лет системе профтехобразования никто не уделял внимания и только в последнее время постепенно началось создание региональных центров профтехобразования и обновление материально-технической базы. Также он отметил, что для Изюмского регионального центра профессионально-технического образования закупили новое современное оборудование – это позволит выпускникам заведения занять достойные позиции на рынке труда.



В условиях медреформы для молодых специалистов открылись возможности для самореализации. Об этом на ярмарке вакансий для студентов-медиков заявил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк. Также он рассказал о реализации реформы в области: «Сегодня Харьковщина является лидером и по количеству подписанных деклараций, и по качеству условий труда для семейных и других врачей. Это говорит о том, что в области есть политическая воля и возможности развиваться. Система здравоохранения - приоритет для главы области Юлии Светличной. По ее инициативе мы строим новые и ремонтируем существующие учреждения, осовременивание оборудования больниц проходит в таких объемах, которых не было никогда. Люди чувствуют изменения, и это важно, ведь система здравоохранения касается абсолютно каждого».



Харьковская область – в лидерах по оздоровлению детей. Об этом заявил начальник Управления по делам молодежи и спорта ХОГА Виталий Кириленко: «В этом году, по оперативным данным, охвачено оздоровлением и отдыхом 245399 детей, что составляет 107,6% от запланированного количества. И это – один из лучших показателей в стране»



По информации Службы автомобильных дорог в Харьковской области, эта неделя прошла без чрезвычайных ситуаций (связанных с погодными условиями), например, в период с 11 по 12 декабря на Харьковщине работало 66 единиц спецтехники и 99 рабочих дорожного хозяйства.



При Службе автомобильных дорог создан график круглосуточного дежурства дорожников и специальной техники на автомобильных дорогах Харьковщины. На случай возникновения чрезвычайной ситуации есть номер диспетчера: +38 057 336-77-00.



В Национальном экономическом университете им. С. Кузнеца открылся Центр преподавания арабского языка. Глава ХОГА сделала акцент на том, что Харьков всегда позиционировал себя как студенческая столица и входит в 10-ку крупнейших вузовских центров Европы: «Мы всегда ищем пути обеспечения того, чтобы у молодежи, научного сообщества и активной студенческой громады были новые возможности. Для этого в Харьковской области за последнее время создано 5 кластеров, мы внедряем областные стипендии, чтобы мотивировать ученых. Организовываем конкурсы и конференции, открываем новые лаборатории, научные центры, парки».



Также после открытия Центра, губернатор провела прием граждан: со своими вопросами и просьбами о помощи к руководителю области обратились 10 сотрудников университета. Среди проблем, которые поднимали в ходе приема: транспортные, земельные, вопросы сферы ЖКХ и развития инфраструктуры, экологии и др. Несколько сотрудников национального экономического университета обратились к главе ХОГА с просьбой оказать материальную помощь для проведения лечения тяжелых болезней.



Под общим руководством первого заместителя главы ХОГА Марка Беккера и под председательством Александра Скакуна состоялось заседание Совета обороны области, на котором обсудили реализацию мероприятий по обеспечению режима военного положения: руководители правоохранительных органов области и военного управления доложили о совершенно стабильной ситуации в области и о выполнении мероприятий по подготовке территории региона к обороне и обеспечении прав, свобод и законных интересов граждан.



Глава ХОГА провела встречу с Послом Албании в Украине. Юлия Светличная обсудила со Шпресой Куретой дальнейшее расширение сотрудничества Харьковской области с Албанией. В частности, договорились решать вопрос открытия прямого авиасообщения между Харьковом и Тираной.



Харьковская область тесно сотрудничает с Албанией уже не первый год, и это уже дает результаты – как в экономической, так и в социальной сферах. Рост экспортных поставок в 4 раза с начала этого года и ряд реализованных социальных проектов (например, в рамках одного из проектов 14 детей из Харьковской области (победители предметных олимпиад, конкурсов МАН и других интеллектуальных соревнований) бесплатно отдохнули на берегу моря в Дурресе), это те самые результаты, которые лучше даже самых больших обещаний.