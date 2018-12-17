В Харькове презентуют «Рождественский подарок Слобожанщине» 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 20 декабря по 12 января в галерее «Мистецтво Слобожанщини» пройдет Областная выставка художественных работ учащихся и преподавателей Лозовской детской художественной школы.