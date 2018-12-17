Близ берегов Британии нашли старинный исторический корабль США

Корабль, которым командовал известный адмирал Джон Пол Джонс, нашел специалист по поиску судов Мерлин Берроуз, информируют
«Экономические новости».
На протяжении многих лет многочисленные американские поисковые команды искали один из символов революции, но ни одна из экспедиций не была успешной. На поиски «Бономм Ричард» потратили примерно 200 миллионов долларов. При этом, как стало известно сейчас, он находится совсем недалеко от берега.
- Вы можете попасть к обломкам с берега. Можно в буквальном смысле пойти на пляж, посмотреть в воду и увидеть, что они действительно там. Или же можно пойти на скалы, посмотреть вниз и рассмотреть очертания корабля, — говорит археолог Брюс Блэкберн.
И хотя «Бономм Ричард» находится в британских водах, согласно законодательству, это собственность США. Также, очевидно, эта история еще далека от завершения. Возможно, мы еще узнаем множество интересных подробностей о судьбе корабля.
Для справки. «Бономм Ричард» стал для американцев одним из важнейших символов Войны за независимость. Первоначально корабль был торговым судном, построенным Французской Ост-Индской компанией и введенным в эксплуатацию под именем Duc de Duras. В 1779 году в распоряжение Джона Пола Джонса его передал французский король Людовик XVI.
23 сентября 1779 года состоялся Бой у мыса Фламборо-Хед — самое знаменитое морское сражение времен Войны за независимость. Джон Пол Джонс на «Бономм Ричард» одержал победу над капитаном Пирсоном, командовавшим 44-пушечным двухдечным кораблем HMS Serapis. «Бономм Ричард» удалось сблизиться с «Сераписом» и сцепиться с ним бортами, после чего команды кораблей сошлись в рукопашной схватке. В итоге изможденные британцы капитулировали. При этом сам «Бономм Ричард» получил множество повреждений — и утром 25 сентября затонул.