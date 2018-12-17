Близ берегов Британии нашли старинный исторический корабль США 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Останки знаменитого военного корабля «Бономм Ричард» времен Войны за независимость были обнаружены у прибрежного городка Файли в Йоркшире спустя почти 240 лет после затопления в ходе морского сражения.