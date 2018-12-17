Харьков

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Под Харьковом провели военные учения

Под Харьковом провели военные учения
В Харьковской области прошли комплексные тактические занятия с бойцами территориальной обороны.
Участие в однодневных проверочных сборах приняли военнообязанные оперативного резерва II очереди, которые приписаны к отдельной бригаде ТРО.

Мероприятие состоялось 15 декабря на базе учебно-тренировочного комплекса Военного института танковых войск НТУ «ХПИ».

Под руководством опытных офицеров и курсантов танкового института резервисты получили знания о действиях в бою, оказании первой медицинской помощи, ознакомились с назначением и общим строением взрывных устройств и действиями во время разминирования местности. Практически отработали вопросы совершенствования навыков владения оружием, прицеливания и так далее.

Также для присутствующих курсанты-танкисты продемонстрировали действия усиленного танкового взвода при ведении боя с условным противником. В ходе показательного боя под прикрытием механизированных отделений подразделения медицинского и технического обеспечения умело осуществили эвакуацию раненых и поврежденной техники с поля боя.

Кроме этого, бойцы территориальной обороны смогли практически потренироваться в борьбе с бронированной техникой, пройдя обкатку танками.

За ходом занятий наблюдали и принимали участие заместитель председателя ХОГА Александр Скакун, директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами ХОГА Алексей Максимов и председатель Дергачевской РГА Константин Жидков.

По словам военного комиссара Харьковского областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, личный состав подразделений территориальной обороны с максимальной ответственностью подошел к процессу занятий, добросовестно отработав учебные вопросы по основным видам боевой и специальной подготовки.

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