Харьковская галерея презентует «Рождественский подарок Слобожанщине»: программа 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

С 20 декабря по 12 января в «Мистецтві Слобожанщини» пройдет Областная выставка художественных работ учащихся и преподавателей Лозовской детской художественной школы.

Гости выставки смогут увидеть большое жанровое разнообразие художественных работ: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетно-тематические и абстрактные композиции, иллюстрации к литературным произведениям, выполненные в различных техниках живописи и графики, а также скульптуру малых форм и произведения декоративно-прикладного искусства.



В экспозицию вошли работы преподавателей и учеников разных лет.



Лозовская детская художественная школа готовит будущих художников, дизайнеров, архитекторов и преподавателей. Здесь в течение шести лет ученики получают начальное художественное образование по предметам: рисунок, живопись, композиция, скульптура, история изобразительного искусства, декоративно-прикладное искусство. За годы существования начальное художественное образование получили более 500 учащихся.



Школа гордится своими выдающимися выпускниками, которые составляют элиту национального творческого потенциала художников современного украинского искусства, известных не только на территории Украины, но и за ее пределами. Среди них - известные украинские художники Александр Резниченко, Альбина Ялоза, Александр Скобцов, Елена Ткаченко, Елена Сотник, Дмитрий Коптилов и другие.



Во время работы Областной выставки художественных работ учащихся и преподавателей Лозовской детской художественной школы «Рождественский подарок Слобожанщине» состоится ряд культурологических мероприятий:



26 декабря в 12:00 – торжественное открытие выставки;



26 декабря в 16:00 – просмотр видеозаписи концерта симфонической музыки, посвященного новогодним праздникам;



9 января в 12:00 – творческая встреча с преподавателями Лозовской детской художественной школы - участниками областной выставки художественных работ;



10 января в 17: 00 - творческая встреча с Аленой Кичкиной, обладательницей Гран-при конкурса художников Харьковщины «Ненька», который проводился в 2018 году.