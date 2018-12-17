Происшествия

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В Харькове приговорили торговца наркотиками

В Харькове приговорили торговца наркотиками
В Харькове к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили наркоторговца.
Приговором Киевского районного суда Харькова 32-летнего мужчину признали виновным по ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупных и особо крупных размерах, а также перемещение наркотиков в крупных размерах через госграницу).

По данным следствия, наркотики осужденный привез автобусом из соседнего государства. Хранил товар в собственном доме в селе Змиевского района. В апреле продал 50 г кокаина и 200 таблеток экстази. Через несколько месяцев продал еще 300 г наркотического средства. Наркоторговца задержали с поличным, когда он пытался забрать из банковской ячейки €30 тысяч за реализованный товар.

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