Харьков

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В Харькове собираются в третий раз провести конкурс молодых дизайнеров

В Харькове собираются в третий раз провести конкурс молодых дизайнеров
III Всеукраинский конкурс молодых дизайнеров одежды Start Fashion пройдет в марте в Харькове.
К участию в конкурсе приглашаются студенты профильных вузов и молодые дизайнеры.

В этом году конкурс пройдет в пяти номинациях: Street Fashion – коллекции одежды prêt-a-porte, разработанные для повседневного использования; National Style – коллекции одежды по народным мотивам любой страны мира; Deluxe – коллекции одежды, предназначенной для торжественных событий, вечерних платьев; Eco Style – новая жизнь ненужных вещей, коллекции одежды из вторичных материалов (текстиля, бумаги, пластика etc) и Semicouture – конкурс одного костюма, целостного художественного образа.

– Мы предоставляем платформу для развития и возможность молодым дизайнерам заявить о себе, выйти в мир моды. Преимуществом является то, что конкурс абсолютно бесплатный, и это открывает двери для всех молодых людей, которые работают в сфере дизайна одежды и хотят продемонстрировать свой творческий потенциал, – отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская.

Конкурс состоится в рамках проекта Kharkiv Fashion 2019, который будет проходить в Харькове с 22 по 24 марта 2019 года. Мероприятие пройдет в два этапа – отборочный тур и финальный показ, который состоится 22 марта.

В 2018 году в конкурсе Start Fashion приняли участие около 100 молодых дизайнеров из 14 областей Украины.

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