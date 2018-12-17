Украина

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Глава новой Украинской церкви получит томос накануне Рождества

Глава новой Украинской церкви получит томос накануне Рождества
Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине, который получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.
По информации  УПЦ Киевского патриархата, глава новой Украинской церкви получит томос 6 января.

– Томос — это документ, который оформит нас юридически как автокефальную Украинскую православную церковь, независимую церковь. И уже после получения этого документа мы начнем формировать соответствующие органы, которые будут управлять, участвовать в развитии этой церкви, – отметил Епифаний.

Он сообщил, что кафедральным собором единой Украинской православной церкви будет Михайловский Златоверхий собор.

– В целом мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был древний храм киевских митрополитов София Киевская. Но мы понимаем, насколько этот памятник дорог украинскому народа. И церковь самостоятельно не сможет достойно содержать этот величественный памятник, – сказал митрополит.

Епифаний отметил, что на территории Святой Софии ежедневно совершаются богослужения в храме Теплой Софии.

– В самом храме Святой Софии будут совершаться богослужения в дни больших христианских праздников и в дни великих исторических праздников, – рассказал митрополит.

В то же время он подтвердил, что действующим кафедральным собором будет именно Михайловский Златоверхий собор.

– Ибо во Владимирском кафедральном соборе будет и в дальнейшем совершать свое служение святейший патриарх Филарет, который отныне является почетно действующим духовным наставником. И мы верим, что в дальнейшем святейший патриарх будет трудиться на благо развития единой поместной Украинской православной церкви, – сказал Епифаний.

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