Мошенника, обманувшего пенсионеров на сотни тысяч, освободили в Харькове прямо в зале суда

Соответствующий документ был опубликован
в Едином реестре судебных решений.
По данным следствия, с февраля по август 2017 мужчина как в одиночку, так и вместе с подельниками сумел обмануть 11 человек. Злоумышленник сообщал пенсионерам о том, что их близкие виновны в ДТП или нанесении телесных повреждений, после чего предлагал им "решить вопрос" за определенное вознаграждение. Сумма "взноса" варьировалась от тысячи гривен до 1750 евро, не брезговал аферист и ювелирными украшениями. Всего за время преступной деятельности ранее судимый уроженец Луганской области "заработал" около 269 тысяч в национальной валюте.
Во время разбирательства мошенник полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам, восьми месяцам и двум дня лишения свободы. При этом, несмотря на отмену "закона Савченко", служитель Фемиды Татьяна Довготько засчитала мужчине срок предварительного заключения из расчета день за два. В связи с этим он был освобожден из зала суда. Кроме того, злоумышленника обязали выплатить почти 200 тысяч гривен компенсации материального ущерба. На данный момент приговор не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования.