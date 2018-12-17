Мошенника, обманувшего пенсионеров на сотни тысяч, освободили в Харькове прямо в зале суда 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Московский районный суд Харькова вынес приговор мошеннику, который выманивал деньги у стариков по схеме "ваш сын/внук в полиции".