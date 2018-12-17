Общество

  • 159
    •  / 

Мошенника, обманувшего пенсионеров на сотни тысяч, освободили в Харькове прямо в зале суда

Мошенника, обманувшего пенсионеров на сотни тысяч, освободили в Харькове прямо в зале суда
Московский районный суд Харькова вынес приговор мошеннику, который выманивал деньги у стариков по схеме "ваш сын/внук в полиции".
Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

По данным следствия, с февраля по август 2017 мужчина как в одиночку, так и вместе с подельниками сумел обмануть 11 человек. Злоумышленник сообщал пенсионерам о том, что их близкие виновны в ДТП или нанесении телесных повреждений, после чего предлагал им "решить вопрос" за определенное вознаграждение. Сумма "взноса" варьировалась от тысячи гривен до 1750 евро, не брезговал аферист и ювелирными украшениями. Всего за время преступной деятельности ранее судимый уроженец Луганской области "заработал" около 269 тысяч в национальной валюте.

Во время разбирательства мошенник полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам, восьми месяцам и двум дня лишения свободы. При этом, несмотря на отмену "закона Савченко", служитель Фемиды Татьяна Довготько засчитала мужчине срок предварительного заключения из расчета день за два. В связи с этим он был освобожден из зала суда. Кроме того, злоумышленника обязали выплатить почти 200 тысяч гривен компенсации материального ущерба. На данный момент приговор не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3141.42 грн
100 USD 2783.71 грн
10 RUB 4.1902 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи