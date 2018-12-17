Харьков

  • 128
    •  / 

Дорожники просят харьковских водителей не дрифтовать

Дорожники просят харьковских водителей не дрифтовать
В течение минувших суток на дорогах Харьковской области работало 83 машин и 120 рабочих дорожного хозяйства.
На обработку дорог от гололеда ушло 23 м³ песчано-соляной смеси, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

16 декабря по области наблюдалась переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах была местами гололедица. Температура воздуха по области составляла -2°... -8°С.

Выполнялись работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения на аварийно опасных участках (спуски, подъемы).

17 декабря в Харьковской области сохраняется гололедица на дорогах. Когда дорога заснеженная или покрыта гололедом тормозной путь увеличивается в разы. Поэтому водителям следует осторожно двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованного маневрирования.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3141.42 грн
100 USD 2783.71 грн
10 RUB 4.1902 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи