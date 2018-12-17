Дорожники просят харьковских водителей не дрифтовать 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В течение минувших суток на дорогах Харьковской области работало 83 машин и 120 рабочих дорожного хозяйства.

На обработку дорог от гололеда ушло 23 м³ песчано-соляной смеси, сообщили в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.



16 декабря по области наблюдалась переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах была местами гололедица. Температура воздуха по области составляла -2°... -8°С.



Выполнялись работы по обработке противогололедными материалами дорог государственного значения на аварийно опасных участках (спуски, подъемы).



17 декабря в Харьковской области сохраняется гололедица на дорогах. Когда дорога заснеженная или покрыта гололедом тормозной путь увеличивается в разы. Поэтому водителям следует осторожно двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованного маневрирования.