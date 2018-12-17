Фанаты «Металлиста 1925» едва не разорили клубную казну 17 декабря 2018 г. Олег Столбецов 0 0

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ вынес решение по делу «О ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Металлист 1925» во время матча 18-го тура чемпионата первой лиги ПФК «Сумы» – «Металлист 1925», который прошел в Ахтырке на стадионе «Нефтяник» 17 ноября текущего года.



На эту игру, которая, напомним, завершала летне-осеннюю часть сезона, фанаты харьковчан совершили массовый выезд (благо, ехать было всего лишь немногим более ста км) и решили с размахом «отпраздновать» окончание футбольного года. Делегат матча зафиксировал использование горе-болельщиками 73 единиц пиротехнических изделий. К тому же из-за густого вонючего дыма от пиротехники арбитру пришлось приостанавливать матч. В итоге КДК ФФУ постановил наложить на ФК «Металлист 1925» денежный штраф в размере 73 тысячи гривен, который харьковский клуб должен заплатить в десятидневный срок.



Тем временем стала известен график подготовки команды Александра Горяинова к весенней части первенства страны. Пока футболисты еще находятся в отпуске, но уже на этой неделе, 20 декабря, они соберутся на мини-сбор, на котором к ним присоединятся и несколько потенциальных новичков. По информации клубной пресс-службы, команду ожидает точечное усиление в некоторых звеньях.



15 января 2019 года начнется основной сбор, завершающий этап которого пройдет в марте в Турции. Напомним, что весенняя часть первенства страны в первой лиге начнется 24 марта. В матче 19-го тура «Металлист 1925» будет принимать на стадионе «Металлист» лидера – СК «Днепр-1» из Днепра.