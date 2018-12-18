В учреждениях исполнения наказаний прошла неделя права 18 декабря 2018 г. Павел Гусев 0 0

С 10 по 14 декабря в учреждениях исполнения наказаний Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации с осужденными были проведены мероприятия по случаю 70-й годовщины провозглашения Всеобщей декларации прав человека.

В проведении лекций, бесед с осужденными по вопросам реализации и защиты прав человека, приняли участие представители органов исполнительной власти, прокуратуры, Общественного совета при управлении, специалисты районных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи, центров занятости населения, управлений труда и социальной защиты населения, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.



В библиотеках учреждений были организованы информационные выставки, посвященные провозглашению Всеобщей декларации прав человека. Также для осужденных было организовано проведение воспитательных часов, тематических бесед, викторин и просмотра фильмов о правах человека.



Во время встреч с осужденными представители наблюдательных комиссий проверили условия отбывания наказания осужденных, посетили объекты коммунально-бытового, медицинского назначения и отделения социально-психологической службы учреждений исполнения наказаний области, совершили приемы осужденных по личным вопросам.