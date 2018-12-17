Глава ХОГА посетила в Харькове областную детскую клиническую больницу: фото-факт

Руководитель области ознакомилась с работами, проведенными в этом году в ОДКБ, и провела личный прием граждан.– 2018 год в Харьковской области был годом восстановления и строительства. Мы много внимания уделили развитию медицинской сферы. В этом году реконструкцию проводили в более чем 30 учреждениях здравоохранения. И, конечно, особое внимание – учреждениям, которые работают с детьми. Параллельно с проведением ремонтов закупаем новое оборудование. Для этого мы используем все возможности - от государственных средств и средств областного бюджета до финансирования международных партнеров. В Харьковской областной детской больнице работы провели благодаря сотрудничеству с Европейским инвестиционным банком и за счет областного бюджета, - сообщила Юлия Светличная.По информации главврача ОДКБ Георгия Муратова, ежегодно в стационаре больницы лечат 12 – 13 тысяч детей, кроме того, 45 тысяч детей получают здесь медицинскую помощь амбулаторно.– Капитального ремонта такого уровня и такого объема в нашей больнице еще не было, - отметил Георгий Муратов. – Работы начались в июле этого года. За это время проведен монтаж фасада с утеплением здания. Также была проведена замена системы отопления, заменены 46 радиаторов отопления, 24 окна. Было установлено 345 светодиодных светильников, проведена замена крыши пищеблока и утепление крыши лечебного корпуса.Главный врач поблагодарил руководителя области за поддержку, оказанную учреждению в этом году.– Хотелось бы сказать самые теплые, искренние слова благодарности от всего коллектива областной детской клинической больницы, от родителей наших пациентов – за большое внимание к нашему учреждению, - сказал Георгий Муратов.Юлия Светличная заверила, что на сделанном в этом году останавливаться не будут.– В этом году реконструкцию завершим и будем привлекать возможности областного бюджета, чтобы в новом году закупать новое оборудование. Так будем работать по каждому учреждению здравоохранения, - заверила глава ХОГА.Во время посещения областной детской клинической больницы Юлия Светличная провела личный прием граждан, на который обратились 10 сотрудников медицинского учреждения. Решение всех вопросов заявителей глава ХОГА взяла под личный контроль.