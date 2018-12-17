Исследователи из США порадовали любителей электронных сигарет

К такому выводу пришли исследователи из США, сообщает
МедикФорум.
В последнее время ученые из разных стран мира провели большое количество исследований об электронных сигаретах, и многие из них пришли к неутешительным выводам о том, что это опасные для здоровья устройства, которое по некоторым параметрам ничуть не менее вредны, чем традиционные табачные изделия. Между тем электронные сигареты традиционно продвигаются в качестве гораздо менее вредной альтернативы сигарет обычных, а также средства для избавления от табачной зависимости. И вот теперь новое исследование американских ученых показало, что любители электронных сигарет вместе с паром вдыхают в свои лёгкие гораздо меньший уровень токсических химических веществ, чем потребители обычных табачных изделий.
Анализы мочи продемонстрировали, что у потребителей электронных сигарет уровень токсинов выше, чем у тех, кто вообще не курит. Однако он был значительно ниже по сравнению с теми, кто употреблял обычные сигареты. Следовательно, для традиционных курильщиков употребления электронных сигарет всё-таки является более полезной альтернативой, и эти устройства можно и нужно использовать как переходный этап на пути к полному отказу от курения. При этом исследователи признают, что в некоторых случаях курильщики используют и традиционные сигареты и электронные, что только усиливает вредное воздействие на их здоровье, так как анализы показывают наличие биомаркеров и никотина, и других токсических веществ.
Курильщики переходят на электронные сигареты в тех местах, где запрещается использование сигарет традиционных. А как только они оказываются в других местах, где курение не запрещено, они возвращаются к обычным сигаретам. Практика также показывает, что электронные сигареты становятся модным гаджетом, и молодые люди начинают их использовать для того, чтобы выглядеть в глазах ровесников более взрослыми и «продвинутыми».