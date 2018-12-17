В Харькове нашлись системные похитители мобильных гаджетов 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харькове подростки регулярно обносили один и тот же магазин мобильной техники.

За две недели они трижды обокрали магазин, завладев мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 тысяч гривен.



Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в ходе розыска сотрудники Основянского отдела полиции разоблачили 17 и 15-летних харьковчан, подозреваемых в краже.



Как установили следователи, злоумышленники, с помощью заранее заготовленных инструментов, ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки. Вещественные доказательства изъяты.



Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.