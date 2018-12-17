Происшествия

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В Харькове нашлись системные похитители мобильных гаджетов

В Харькове нашлись системные похитители мобильных гаджетов
В Харькове подростки регулярно обносили один и тот же магазин мобильной техники. 
За две недели они трижды обокрали магазин, завладев мобильными телефонами и ноутбуками на сумму более 30 тысяч гривен.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, в ходе розыска сотрудники Основянского отдела полиции разоблачили 17 и 15-летних харьковчан, подозреваемых в краже.

Как установили следователи, злоумышленники, с помощью заранее заготовленных инструментов, ночью проникали в помещение магазина, где похищали мобильные телефоны и ноутбуки. Вещественные доказательства изъяты.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.

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