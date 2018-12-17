Общество

  • 167
    •  / 

В Украине упростили регистрацию транспортных средств

В Украине упростили регистрацию транспортных средств
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление о государственной регистрации (перерегистрации) транспортных средств.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, нововведения касаются установки газобаллонного оборудования и выдачи временного регистрационного талона.

Отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона при передаче права пользования авто не предусматривать обязательный экспертный осмотр.

Кроме того, осмотр не нужно проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

Теперь эти услуги после регистрации в электронной очереди будут проходить исключительно у администратора сервисного центра, без необходимости идти на экспертный осмотр.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2788.61 грн
100 EUR 3162.56 грн
10 RUB 4.1858 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи