В Харькове задержан один из возможных заказчиков убийства известного активиста

Об этом он сообщил
на своей странице в Facebook.
"Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске", - говорится в сообщении.
Задержанного мужчину поместили под стражу.
Напомним, в Бердянске 31 июлявыстрелом в спину убили участника АТО, добровольца батальона "Донбасс", общественного активиста Виталия Олешко.
Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве. Четырех из них по решению суда отправили под арест без права залога.