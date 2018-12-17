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В Харькове задержан один из возможных заказчиков убийства известного активиста

В Харькове задержан один из возможных заказчиков убийства известного активиста
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброскин заявил о задержании в Харькове вероятного заказчика убийства общественного деятеля Виталия Олешко.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера при попытке пересечь границу в международном аэропорту "Харьков" сотрудниками криминальной полиции был задержан житель Днепра, который обоснованно подозревается и является одним из заказчиков убийства общественного деятеля, участника АТО Виталия Олешко, который был убит 31.07.2018 года в Бердянске", - говорится в сообщении.

Задержанного мужчину поместили под стражу.

Напомним, в Бердянске 31 июлявыстрелом в спину убили участника АТО, добровольца батальона "Донбасс", общественного активиста Виталия Олешко.

Полиция задержала пятерых подозреваемых в убийстве. Четырех из них по решению суда отправили под арест без права залога.

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