В Харькове бесследно пропало элитное авто вместе с его водителем: фото-факт

Мужчина поехал на вызов, и связь с ним пропала. Более суток он уже не дает о себе знать.. Фото автомобиля опубликовали
на странице Харьков City в социальной сети Facebook.
«Этот автомобиль заказали через службу аренды Авто, мол, нужен мерседес на пару часов покататься. Диспетчер озвучила что 600 грн/час и они согласились. Водитель поехал на этот заказ и пропал, на связь не выходит. Уже почти сутки нет связи ни с водителем ни с тем кто заказывал», – говорится в сообщении.
В полицию уже написали соответствующее заявление. Правоохранители взялись за поиски водителя и транспортного средства.
В свою очередь комментаторы недоумевают, почему диспетчер не взял всех данных у заказчика, и почему авто без «маячка», а также надеются, что с водителем все будет нормально.
«А служба аренды не берет данных у того кому дает автомобиль?», «Несколько раз приходилось брать машину в аренду… Насколько мне известно, на ВСЕХ машинах которые сдают в аренду стоят «маячки» GPS (не знаю как они правильно называются)», «Надеюсь, с водилой все в порядке будет», – пишут комментаторы.