Происшествия

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В Харькове бесследно пропало элитное авто вместе с его водителем: фото-факт

В Харькове бесследно пропало элитное авто вместе с его водителем: фото-факт
В Харькове пропал один из сотрудников службы аренды автомобилей вместе с транспортным средством.
Мужчина поехал на вызов, и связь с ним пропала. Более суток он уже не дает о себе знать.. Фото автомобиля опубликовали на странице Харьков City в социальной сети Facebook.



«Этот автомобиль заказали через службу аренды Авто, мол, нужен мерседес на пару часов покататься. Диспетчер озвучила что 600 грн/час и они согласились. Водитель поехал на этот заказ и пропал, на связь не выходит. Уже почти сутки нет связи ни с водителем ни с тем кто заказывал», – говорится в сообщении.

В полицию уже написали соответствующее заявление. Правоохранители взялись за поиски водителя и транспортного средства.

В свою очередь комментаторы  недоумевают, почему диспетчер не взял всех данных у заказчика, и почему авто без «маячка», а также надеются, что с водителем все будет нормально.

«А служба аренды не берет данных у того кому дает автомобиль?», «Несколько раз приходилось брать машину в аренду… Насколько мне известно, на ВСЕХ машинах которые сдают в аренду стоят «маячки» GPS (не знаю как они правильно называются)», «Надеюсь, с водилой все в порядке будет», – пишут комментаторы.

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