Грипп на Харьковщине: где болеют больше всех

В Харьковской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями за неделю уменьшилась на 13,5%, среди детей - на 9%.

Валковский район (в 2,6 раза),

Волчанский район (в 1,5 раза),

Великобурлукский район (в 2,3 раза),

Зачепиловский район (на 18,9%),

Изюмский район (на 59,7%),

Красноградский район (на 3,0%),

Коломакский район (на 75,3%),

Нововодолажский район (на 9,5%),

Изюм (на 76,6%),

Купянск (на 9,6%).

В области заболело 14 тыс. 353 человека, из них 7 тыс. 741 - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости – 534,45 на 100 тыс. населения и превышает показатель эпидемического порога на 6,5%, что характеризует уровень заболеваемости как средний.Госпитализировано 289 человек, из них 198 (68,5%) - дети, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Уровень эпидемического порога превышен в следующих районах:Самый высокий показатель по области - в Красноградском районе (1398,79 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Печенежском (211,26 на 100 тыс. населения).Учебно-воспитательный процесс приостанавливался в 23 учебных заведениях и 1 дошкольном учебном заведении.В Харькове заболело 6 тыс. 608 человек, из них детей - 3 тыс. 36 человек (45,9%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 24%, среди детей - на 24,7%. Эпидемический порог не превышен.Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа (ребенок 2009 г.р. и женщина 1956 г.р.). Умершие не были привиты против гриппа.При обследовании 166 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные пробы обнаружены у 58 человек (34,9%). У 6,9% больных (4 человека) обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), у 56,9% - вирус парагриппа, у 18,9% - аденовирус, у 17,3% - РС - вирус.Совместная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейший рост темпа прироста заболеваемости дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.По состоянию на 17 декабря против гриппа привито 9 тыс. 203 человека.