Харьков

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Грипп на Харьковщине: где болеют больше всех

Грипп на Харьковщине: где болеют больше всех
В Харьковской области заболеваемость гриппом и острыми респираторными инфекциями за неделю  уменьшилась на 13,5%, среди детей - на 9%.
В области заболело 14 тыс. 353 человека, из них 7 тыс. 741 - дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости – 534,45 на 100 тыс. населения и превышает показатель эпидемического порога на 6,5%, что характеризует уровень заболеваемости как средний.

Госпитализировано 289 человек, из них 198 (68,5%) - дети, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Уровень эпидемического порога превышен в следующих районах:
  • Валковский район (в 2,6 раза),
  • Волчанский район (в 1,5 раза),
  • Великобурлукский район (в 2,3 раза),
  • Зачепиловский район (на 18,9%),
  • Изюмский район (на 59,7%),
  • Красноградский район (на 3,0%),
  • Коломакский район (на 75,3%),
  • Нововодолажский район (на 9,5%),
  • Изюм (на 76,6%),
  • Купянск (на 9,6%).

Самый высокий показатель по области - в Красноградском районе (1398,79 на 100 тыс. населения), самый низкий - в Печенежском (211,26 на 100 тыс. населения).

Учебно-воспитательный процесс приостанавливался в 23 учебных заведениях и 1 дошкольном учебном заведении.

В Харькове заболело 6 тыс. 608 человек, из них детей - 3 тыс. 36 человек (45,9%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 24%, среди детей - на 24,7%. Эпидемический порог не превышен.

Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа (ребенок 2009 г.р. и женщина 1956 г.р.). Умершие не были привиты против гриппа.

При обследовании 166 больных с подозрением на грипп и ОРВИ положительные пробы обнаружены у 58 человек (34,9%). У 6,9% больных (4 человека) обнаружен вирус гриппа типа А (H3N2), у 56,9% - вирус парагриппа, у 18,9% - аденовирус, у 17,3% - РС - вирус.

Совместная циркуляция вирусов гриппа А, вирусов респираторной группы и дальнейший рост темпа прироста заболеваемости дают основания прогнозировать дальнейший рост количества больных и эпидемическое распространение вируса гриппа на территории области.

По состоянию на 17 декабря против гриппа привито 9 тыс. 203 человека.

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