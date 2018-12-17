Общество

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«Дед Мороз или Святой Николай?»: украинцы ответили на принципиальный вопрос

«Дед Мороз или Святой Николай?»: украинцы ответили на принципиальный вопрос
Популярность украинского святого за последние два года выросла.
Около половины украинцев, а именно 43%, заявляют, что верят в Святого Николая. При этом его популярность за два года выросла на 6%. Одновременно в Деда Мороза верят 25%, а почти 70% – не верят. Об этом сообщает ЗН.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", больше всего верят в Святого Николая на западе страны (63%), в других регионах таких чуть больше трети. При этом больше всего в Святого Николая больше верят обеспеченные респонденты.

В целом почти 70% опрошенных украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Традиционно больше всего сторонников дарить подарки на День Святого Николая на Западе (более 80%). В Центре и на Юге таких две трети опрошенных, а на Востоке - половина.

Опрос проводился среди 2000 украинцев в возрасте от 18 лет методом личного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность опроса составляет не более 2,2%.

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