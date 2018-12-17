Харьков

  • 341
    •  / 

В Харькове возобновилось движение трамваев на Салтовку

В Харькове возобновилось движение трамваев на Салтовку
Движение трамваев по ул. Матюшенко, ул. Веснина, Белгородскому шоссе, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой возобновлено с 14 декабря.
Работы по реконструкции трамвайных путей по ул. Матюшенко на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев завершились, сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.

До завершения капитального ремонта путей по пр. Тракторостроителей на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы 26-й трамвай будет курсировать следующим образом: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. метро «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе — Лесопарк; в межпиковое время –  ул. Веснина - парк им. Горького.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2788.61 грн
100 EUR 3162.56 грн
10 RUB 4.1858 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи