В Харькове возобновилось движение трамваев на Салтовку 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение трамваев по ул. Матюшенко, ул. Веснина, Белгородскому шоссе, на участке от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой возобновлено с 14 декабря.

Работы по реконструкции трамвайных путей по ул. Матюшенко на участке от ул. Шевченко до ул. Челюскинцев завершились, сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета.



До завершения капитального ремонта путей по пр. Тракторостроителей на участке от ул. Героев Труда до ул. Бучмы 26-й трамвай будет курсировать следующим образом: Журавлевский гидропарк - ул. Шевченко - ст. метро «Киевская» - ул. Матюшенко - ул. Веснина – пл. Первого Мая - ул. Сумская - Белгородское шоссе — Лесопарк; в межпиковое время – ул. Веснина - парк им. Горького.