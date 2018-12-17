Оказание медицинской помощи на Харьковщине выходит на новый уровень

Строительство онкоцентра требует солидного финансирования

Отремонтированным больницам – новое оснащение

Проблем с инсулином в области не будет

Нужно разработать государственную программу по борьбе с корью

— Переоценить это событие, впрочем, и как, собственно, саму идею строительства онкологического центра, думаю, просто невозможно.Все началось весной 2018 года, когда по инициативе председателя ХОГА Юлии Светличной было предложено перенести вопрос онкологической помощи на совершенно другой уровень, то есть перейти от «латания дыр», от паллиативных мер к радикальным — к новому онкологическому центру. Многие отнеслись к этому скептически. Мало кто верил, потому что такая идея неоднократно высказывалась многими руководителями, но до реализации дело так и не дошло.И вот, с легкой руки Юлии Александровны, мы начали разрабатывать эту идею. Была создана рабочая группа, которая работает по сей день, потому что работы очень много. И сейчас мы вышли на уровень проекта – мы уже видим, как будет выглядеть комплекс, где будет размещаться. Юлия Александровна Светличная заложила первый камень – и я уверен: это событие обязательно закончится строительством нового онкологического центра.Думаю, это произойдет в ближайшие два-три года. Строительство – очень серьезное, которое требует не только солидного финансирования, но и серьезных подготовительных работ. Сегодня эти работы уже успешно начинаются, в ближайшее время проведем экспертизу и, думаю, в следующем году полноценно начнем строительство.Но возведение стен еще не означает появление нового онкоцентра. Поэтому Юлия Александровна проводила консультации, переговоры со многими международными институциями, которые дали согласие подключиться к оснащению онкологического центра, к отработке новых технологий и т.д.— Жителей Харькова и области, а также пациентов из других областей. Надеемся, что город также приобщится к строительству.— Пока идет строительство нового – он будет работать в том же режиме. Кроме того, Юлия Светличная поставила задачу: развитие онкологии как науки не должно стоять на месте, а имеющееся медучреждение как служба, которая помогает многим харьковчанам, тоже должна развиваться. Поэтому сегодня продолжается ремонт старых помещений, которые в перспективе будут функциональны и войдут – возможно, отдельными частями – в новопостроенный онкологический центр. Так, например, Юлия Светличная открыла вновь возведенное реанимационное отделение – палаты прекрасные. Будем продолжать в том же направлении.— На этом объекте пришлось проводить много дополнительных работ. Когда стали делать стены, пол, двери, окна, выяснилось, что необходимо менять коммуникации. Обновили все коммуникации, все подвалы. Я вам скажу, что после такого капитального ремонта учреждение простоит очень много лет. Если бы не возникли проблемы с коммуникациями, работы закончились бы еще до Нового года. Однако теперь сроки немного затягиваются.14 декабря медицинское учреждение посетила Юлия Светличная. Вместе с представителями чернобыльских организаций области она ознакомилась с ходом ремонтных работ и передала больнице новое медицинское оборудование. Но и до этого оснащение диспансеру передавалось неоднократно. В следующем году также планируется приобрести для диспансера большое количество оборудования. Мы сделаем все, чтобы условия обследования и лечения чернобыльцев стали намного лучше.— За последние пять месяцев, в течение которых я занимаю должность начальника областного управления здравоохранения, мы с Юлией Александровной Светличной посетили многие районы. Основная цель поездок – инспекция всех объектов, где ведется капитальный ремонт. Более чем в 30 районных больницах и областных медучреждениях Харьковщины сегодня идут строительные работы. Мы видели прекрасно проведенный ремонт в Балаклее, отличные больницы сейчас в Изюме, Кегичевке, Волчанске…Что касается оборудования, то, безусловно, в помещениях, где еще идут ремонтные работы, новые аппараты никто не устанавливает. Частично мы уже передали оборудование в отремонтированные больницы, а львиная часть будет закуплена в следующем году. По инициативе Юлии Александровны принята такая стратегия – мы отходим от практики, когда, отремонтировав больницу, перетаскивали туда старые вещи. Губернатор основала программу, согласно которой в каждую отремонтированную больницу будут закупаться новые кровати, мебель, мягкий инвентарь, чего никогда и нигде не делалось раньше. Я думаю, что мы будет открывать обновленные больницы и отделения не просто с отремонтированными стенами, а с новым оснащением, с новыми технологиями. И это — действительно прорыв. Сегодня мы должны готовиться ко второму этапу медицинской реформы, куда входят уже вторичное и третичное звенья медицинской помощи. А если эти звенья не будут конкурентоспособными, начнется отток пациентов в те регионы, где наладят достойный уровень предоставления медпомощи.— В этом году в три раза выросло количество предоставления материальной помощи. Если два-три года назад общая сумма такой помощи составляла 5-6 млн грн, то сегодня – более 40 млн. Огромная часть средств идет на помощь пациентам, которые имеют тяжелые заболевания, – онкологические например. На приемах, которые Юлия Светличная регулярно проводит на предприятиях, люди в основном обращаются по медицинским проблемам, причем 90% – в связи с онкологическими заболеваниями. Это патологии, которые сегодня больше всего поражают и моральную, и материальную стороны пациента. Поэтому на следующий год в областной программе «Здоровье Слобожанщины» по инициативе Юлии Александровны заложена беспрецедентная сумма средств для закупки медикаментов, чтобы можно было на 100% обеспечить онкологических больных. Такое задание получит онкодиспансер, который будет закупать препараты.Государственная программа по онкологии, к сожалению, выполняется не в полной мере и самое неприятное, что она выполняется нерегулярно, фрагментарно. Например, в 2017 году мы получили онкологические препараты частично за 2015-2016 годы, в 2018 году – частично за 2017-2018 годы. Каким образом они будут поступать в 2019 году – неизвестно. Поэтому мы заложили такие средства, чтобы в случае недостатка государственных денег, полностью покрыть расходы. Сегодня есть такая возможность и есть воля губернатора – поставить в приоритет онкологическое направление и решение наболевших вопросов для таких пациентов. Думаю, задачи будут выполнены.— Обеспечение пациентов инсулином – это государственная программа. В этом году мы получили на данные препараты 42% средств. Местные органы власти были мобилизованы в связи с недостатком инсулина и сделали очень много, чтобы решить проблему. В конце года мы получили от Кабмина субвенцию, где были предусмотрены средства как раз на компенсацию недостающих денег на инсулин. Но, исходя из потребностей региона и полученной суммы, 24 миллиона все же были вложены из местных и областного бюджетов. Минздрав довел до нас цифры на следующий год, и снова на уровне 40%. Поэтому в программу «Здоровье Слобожанщины» мы заложили средства на стопроцентое покрытие обеспечения инсулином. И, думаю, в 2019-м такой проблемы уже не возникнет. То есть проведена работа на предупреждение – на тот случай, если государство будет задерживать средства.— Харьковщина – одна из благополучных областей Украины в этом вопросе. Количество случаев заболевания у нас такое же, как в Черниговской и Сумской областях, где населения гораздо меньше. Для сравнения: 533 заболевших на Харьковщине и более десяти тысяч на Львовщине, более восьми тысяч на Ивано-Франковщине.Огромное количество заболевших корью в Украине является следствием ослабления вакцинации против этого недуга. Да, осложнения бывают – они могут быть при любом заболевании. Другой вопрос — каким образом возникли эти осложнения. Если прививается ребенок, который во время прививки нездоров или уже находится в инкубационном периоде – конечно, будут осложнения. Если бы это делалось планово, если бы никто не сеял негатив вокруг этой темы, ситуация сегодня была бы намного лучше. Если не прекратить распространять слухи о вреде вакцинации, мы будем иметь нормальную ситуацию и снижение заболеваемости. Нужно признать эту проблему приоритетной на государственном уровне. Если мы этого не сделаем, через два года количество заболевших корью вырастет в Украине с 42 тысяч до 90 тысяч. Поэтому необходимо разработать государственную программу.— Все программы, существовавшие в прошлом году, однозначно будут работать и в следующем. Более того, мы пошли по пути увеличения их финансирования. Это и слухопротезирование, и оперативное лечение катаракты, и протезирование суставов, и стентирование…Что касается детского слухопротезирования, в этом году оно действительно было впервые осуществлено в столь большом объеме – опять-таки благодаря инициативе Юлии Светличной. А в следующем году, помимо увеличения финансирования этой программы, мы хотим внедрить еще и постоянно действующую программу по утрате слуха – закупить часть имплантов, которые помогут детям возобновить утраченный слух.