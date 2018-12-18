Харьков

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Ремонт дорог остается приоритетной задачей на будущий год

Ремонт дорог остается приоритетной задачей на будущий год
Ремонт дорог остается приоритетной задачей на будущий год Аварийные ямы на дорогах Харьковской области ликвидируют и зимой, поскольку именно они могут стать причиной ДТП.
По словам дорожников, погодные условия пока позволяют выполнять аварийный ямочный ремонт.

Кольцевая дорога Харьковщины – одна из основных дорожных артерий региона. Из-за перепадов в температуре кое-где появляются ямы. Несмотря на то что на улице зима, бригады облавтодора ликвидируют аварийные неровности.

– Погодные условия позволяют выполнять аварийный ямочный ремонт. Вообще таких бригад по области работает четыре, в том числе на киевском и донецком направлениях, – говорит главный инженер ГП «Харьковский облавтодор» Игорь Лялюк. – Работы по ликвидации ямочности для недопущения дальнейшего разрушения выполняются горячим способом – литым асфальтобетоном.

Сначала бригада готовит ямы к латанию, рабочие работают фрезой. Затем вступает специальная техника – машины, которые могут перевозить горячий асфальт. Таких в области несколько – они как термос держат температуру материала.

– Работы проводятся при температуре асфальта от +170 до +210 градусов. С завода асфальт отпускается с температурой +220 градусов. Стенкам ямок придают вертикальную форму, само отверстие делают прямоугольным, чтобы этот асфальтобетон не высыпался. Затем их просушивают, для этого есть специальные горелки, а потом из машины выливают асфальтобетон таким образом, чтобы старое и новое покрытие было на одном уровне, – описывает процесс Игорь Лялюк.

Когда асфальтобетон остывает до +50 градусов, его поливают специальным веществом, чтобы покрытие не было скользким, и открывают движение автомобилей по дороге. При этой технологии главное, чтобы не было осадков и температура воздуха не опускалась ниже пяти градусов мороза. Последние два года дороги на Харьковщине ремонтируются весьма активно – это личная инициатива главы области Юлии Светличной. Выполнение работ находится под ее постоянным контролем.

– В этом году мы многое сделали. Были восстановлены три крупные магистрали – в направлении Донецкой, Луганской и Сумской областей. В следующем году мы продолжим работу – как по части ремонта местных дорог, так и в плане реконструкции трасс государственного значения, – заверяет Юлия Светличная.

В частности, планируется ремонт дороги Мерефа — Лозовая — Павлоград. На эти цели в государственном бюджете отдельной строкой заложено финансирование. Чтобы добиться этого, глава области приложила немало усилий. По ее словам, ремонт – а по сути строительство – этого направления в следующем году станет еще одним масштабным строительным проектом в регионе.

Дорога Мерефа — Лозовая – Павлоград считается наиболее проблемной в Харьковской области. Она была построена в 1960-е годы и с тех пор капитальный ремонт там ни разу не делали.

В этом году на трассе уже проводились некоторые работы. Ремонтники успели положить новый асфальтобетон почти 35 километрах дорожного покрытия. Однако работы еще много. Уже в следующем году здесь начнет работать техника, дорога будет полностью приведена в порядок.

– Восстановление автодорог — один из приоритетов в работе губернатора, – уверен начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец. – А дорога на Павлоград – одна и наиболее разрушенных и в то же время наиболее интенсивных. Интенсивность составляет 20 тысяч автомобилей в сутки, поэтому, учитывая разрушения, которые мы видим, запланировали начало работ на апрель. К этому времени мы проведем все тендерные процедуры через систему «Прозорро». Определится победитель – и мы организуем работы.

Специфика дороги – большая загруженность крупногабаритным транспортом, перевозящим сельхозпродукцию между Харьковской и Днепропетровской областями. Наиболее разрушенные участки – после Лозовой до границы с Днепропетровщиной и, конечно, от Мерефы до Лозовой. Дорожники начнут ремонт сразу с двух сторон — из Мерефы и из Лозовой. Это очень сложный и ответственный проект, признают специалисты.

– Протяженность этой трассы очень велика: в Харьковской области – 132 километра, из которых на балансе нашей службы находится 123 километра, остальное – коммунальная собственность. Ремонт этой дороги – личная инициатива нашего губернатора, финансирование будет идти по по отдельной государственной программе, и таких программ в Украине не много – всего пять, – рассказывает первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.

В ходе ремонта будут отремонтированы также четыре моста и путепровода. Проектные работы уже на завершающем этапе.

– Именно Юлия Александровна занималась этим вопросом. Именно благодаря ей эта строка появилась в бюджете, и мы начали работу над проектом – примерно два месяца назад, – говорит Евгений Зражевец.

Затем по плану – тендерные процедуры. Кстати, помимо основной дороги, будет сделана также объездная – для большого транспорта, чтобы разгрузить основную дорогу в Лозовой.

– Особый вопрос, который будет под контролем, – это ремонт дорог. В этом году мы многое сделали. А в следующем – продолжим работу по ремонту местных дорог и начнем строительство трассы на Павлоград. Деньги на это удалось заложить в бюджет страны отдельным пунктом, – напоминает Юлия Светличная.

По словам дорожников, за 2019 год планируется восстановить 75 километров этой дороги, не считая того участка, который был отремонтирован в нынешнем году.

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