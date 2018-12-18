Ремонт дорог остается приоритетной задачей на будущий год

По словам дорожников, погодные условия пока позволяют выполнять аварийный ямочный ремонт.
Кольцевая дорога Харьковщины – одна из основных дорожных артерий региона. Из-за перепадов в температуре кое-где появляются ямы. Несмотря на то что на улице зима, бригады облавтодора ликвидируют аварийные неровности.
– Погодные условия позволяют выполнять аварийный ямочный ремонт. Вообще таких бригад по области работает четыре, в том числе на киевском и донецком направлениях, – говорит главный инженер ГП «Харьковский облавтодор» Игорь Лялюк. – Работы по ликвидации ямочности для недопущения дальнейшего разрушения выполняются горячим способом – литым асфальтобетоном.
Сначала бригада готовит ямы к латанию, рабочие работают фрезой. Затем вступает специальная техника – машины, которые могут перевозить горячий асфальт. Таких в области несколько – они как термос держат температуру материала.
– Работы проводятся при температуре асфальта от +170 до +210 градусов. С завода асфальт отпускается с температурой +220 градусов. Стенкам ямок придают вертикальную форму, само отверстие делают прямоугольным, чтобы этот асфальтобетон не высыпался. Затем их просушивают, для этого есть специальные горелки, а потом из машины выливают асфальтобетон таким образом, чтобы старое и новое покрытие было на одном уровне, – описывает процесс Игорь Лялюк.
Когда асфальтобетон остывает до +50 градусов, его поливают специальным веществом, чтобы покрытие не было скользким, и открывают движение автомобилей по дороге. При этой технологии главное, чтобы не было осадков и температура воздуха не опускалась ниже пяти градусов мороза. Последние два года дороги на Харьковщине ремонтируются весьма активно – это личная инициатива главы области Юлии Светличной. Выполнение работ находится под ее постоянным контролем.
– В этом году мы многое сделали. Были восстановлены три крупные магистрали – в направлении Донецкой, Луганской и Сумской областей. В следующем году мы продолжим работу – как по части ремонта местных дорог, так и в плане реконструкции трасс государственного значения, – заверяет Юлия Светличная.
В частности, планируется ремонт дороги Мерефа — Лозовая — Павлоград. На эти цели в государственном бюджете отдельной строкой
заложено финансирование. Чтобы добиться этого, глава области приложила немало усилий. По ее словам, ремонт – а по сути строительство – этого направления в следующем году станет еще одним масштабным строительным проектом в регионе.
Дорога Мерефа — Лозовая – Павлоград
считается наиболее проблемной в Харьковской области. Она была построена в 1960-е годы и с тех пор капитальный ремонт там ни разу не делали.
В этом году на трассе уже проводились некоторые работы. Ремонтники успели положить новый асфальтобетон почти 35 километрах дорожного покрытия. Однако работы еще много. Уже в следующем году здесь начнет работать техника, дорога будет полностью приведена в порядок.
– Восстановление автодорог — один из приоритетов в работе губернатора, – уверен начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец. – А дорога на Павлоград – одна и наиболее разрушенных и в то же время наиболее интенсивных. Интенсивность составляет 20 тысяч автомобилей в сутки, поэтому, учитывая разрушения, которые мы видим, запланировали начало работ на апрель. К этому времени мы проведем все тендерные процедуры через систему «Прозорро». Определится победитель – и мы организуем работы.
Специфика дороги – большая загруженность крупногабаритным транспортом, перевозящим сельхозпродукцию между Харьковской и Днепропетровской областями. Наиболее разрушенные участки – после Лозовой до границы с Днепропетровщиной и, конечно, от Мерефы до Лозовой. Дорожники начнут ремонт сразу с двух сторон — из Мерефы и из Лозовой. Это очень сложный и ответственный проект, признают специалисты.
– Протяженность этой трассы очень велика: в Харьковской области – 132 километра, из которых на балансе нашей службы находится 123 километра, остальное – коммунальная собственность. Ремонт этой дороги – личная инициатива нашего губернатора, финансирование будет идти по по отдельной государственной программе, и таких программ в Украине не много – всего пять, – рассказывает первый заместитель начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергей Пляка.
В ходе ремонта будут отремонтированы также четыре моста и путепровода. Проектные работы уже на завершающем этапе.
– Именно Юлия Александровна занималась этим вопросом. Именно благодаря ей эта строка появилась в бюджете, и мы начали работу над проектом – примерно два месяца назад, – говорит Евгений Зражевец.
Затем по плану – тендерные процедуры. Кстати, помимо основной дороги, будет сделана также объездная – для большого транспорта, чтобы разгрузить основную дорогу в Лозовой.
– Особый вопрос, который будет под контролем, – это ремонт дорог. В этом году мы многое сделали. А в следующем – продолжим работу по ремонту местных дорог и начнем строительство трассы на Павлоград. Деньги на это удалось заложить в бюджет страны отдельным пунктом, – напоминает Юлия Светличная.
По словам дорожников, за 2019 год планируется восстановить 75 километров этой дороги, не считая того участка, который был отремонтирован в нынешнем году.