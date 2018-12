The Observer: долгожданный кризис Brexit наступил 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Проведение второго референдума поможет Британии выйти из политического кризиса.

Об этом пишет британское издание The Observer.



Долгожданный кризис Brexit наступил. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй привержена соглашению о выходе, которое практически никто не поддерживает. Ее авторитет в Консервативной партии был подорван на прошлой неделе, во время голосования о недоверии. Парламент безнадежно разделен. Общественность, в свою очередь, озадачена и встревожена, и все больше злится из-за этого коллективного национального провала, пишет британская газета The Observer в редакционной статье.



Главная оппозиционная партия Британии – лейбористы – не предлагает четкого пути вперед, зацикливаясь на проведении общенациональных выборов. В этот жизненно важный момент истории Соединенного Королевства им не хватает смелого и творческого руководства. Страны ЕС едины и непреклонны в том, что пересмотр соглашения невозможен.



По мнению газеты, вся процедура Brexit была неверно истолкована и плохо освещена. Кампания «Выйди» (Vote Leave Campaign) ввела в заблуждение большую часть избирателей, многие из которых теперь жалеют о своем выборе на референдуме. Необходимость Мэй усмирить сторонников жесткого Brexit вынудила премьера поставить перед Британией нереальные цели. Она поспешно активировала статью 50 Лиссабонского договора.



Но это все уже в прошлом. Нынешняя ситуация стоит в том, что в преддверии Brexit, до которого осталось чуть более трех месяцев, сделка Мэй – единственное соглашение на столе. Это сделка так же хороша, как и Brexit, представляя собой курс действий, который очень далек от национальных интересов Великобритании.



Таким образом, здравый смысл, логика и национальные интересы требуют, чтобы парламентское голосование по сделке состоялось в ближайшее время. Если, как и ожидается, сделку не утвердят, Мэй должна будет принять решение парламента. В этом случае у нее будет три варианта действий: она может уйти в отставку и позволить другим консерваторов попытаться найти выход из ситуации, в которой она потерпела поражение, объявить о выходе Великобритании без сделки либо просить общественность поддержать ее соглашение.



Сама по себе отставка Мэй ничем не поможет разрешить кризис Brexit. Большинство людей согласны с тем, что второй вариант – выход без сделки – будет катастрофой. На самом деле, это совсем не вариант. Это приводит к выводу, что проведение второго референдума по Brexit – единственный разумный путь выхода из болота, в которое встряла Британия. В бюллетене должны быть простые опции: сделка Мэй или отмена Brexit. Статью 50 следует приостановить на время проведения голосования.



Существует очевидный риск того, что Мэй может победить на этом референдуме. Но чтобы выйти из тупика и начать процесс объединения страны, это риск, который необходимо взять. Второй референдум предоставит всем возможность высказать свое мнение и спасти страну от катаклизма Brexit.



14 декабря бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Соединенное Королевство и Европейский Союз должны подготовиться ко второму референдуму по Brexit, поскольку парламент, вероятно, не утвердит сделку.



Менее чем за четыре месяца до того, как Британия должна официально покинуть ЕС, Тереза Мэй отменила парламентское голосование по сделке, после чего ее состоялось голосование о доверии премьеру. Консерваторы не поддержали вотум недоверия и Мэй сохранила пост лидера партии и премьер-министра.



Ранее Евросоюз официально отказал Мэй в повторных переговорах по Brexit. Таким образом, ЕС подтвердил свое предыдущее решение - достигнутое соглашение является лучшим и не будет пересмотрено.



25 ноября, во время внеочередного саммита ЕС по Brexit, страны Евросоюза приняли соглашение, а также декларацию об отношениях Британии и ЕС после выхода страны из организации.



Отметим, на время переходного периода Соединенное Королевство не сможет принимать участие в принятии совместных решений членов ЕС, но будет продолжать вносить средства в бюджет организации и будет признавать решения Европейского суда. Кроме того, Лондон будет оставаться членом европейского рынка и Таможенного союза.