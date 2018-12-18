На Харьковщине строятся современные спортивные учреждения для детей и взрослых

Спортивные сооружения не обновлялись и, тем более, не строились в Харьковской области десятилетиями. Сейчас в регионе идет масштабное преобразование объектов физической культуры. Одним из таких примеров является физкультурно-оздоровительный комплекс в Песочине, который открыли в начале нынешнего года.
– Данный социальный объект был очень необходим нашему поселку. О нем мечтали – это как глоток воздуха для наших детей. Теперь есть возможность забрать детей с улиц и прививать им любовь к спорту с детства, – говорит директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Мобиль» Алексей Савельев.
Площадь физкультурного комплекса – почти полторы тысячи квадратных метров. Дети могут играть здесь в футбол, волейбол, бадминтон, заниматься боксом, карате, самбо. Все занятия – бесплатные. Есть и коммерческие группы для взрослых – тренажерный зал, зона crossFit и TRX. Тренер по спортивному боевому самбо Геннадий Помиляйко вспоминает, как еще год назад спортивные секции в Песочине размещались в полуподвальных помещениях, которые не могли принять всех желающих. Теперь же только в его группе тренируются более семидесяти детей.
– Сейчас деткам здесь нравится больше, условия гораздо лучше. Очень удобно заниматься и тренерам, и детям, да и родители весьма довольны. Детишки занимаются бесплатно, что по нынешним временам — редкость, – рассказывает Геннадий Помиляйко.
Благодаря пристальному вниманию главы области Юлии Светличной и ее комплексному подходу к созданию спортивной среды за последние годы в области появилось три таких физкультурно-оздоровительных комплекса. Еще два – в Золочеве и Краснограде – находятся на завершающем этапе строительства. Кроме того, во всех районах области уже построено более полусотни спортивных площадок и мини-футбольных полей с искусственным покрытием. А в каждой опорной школе оборудованы баскетбольные и волейбольные площадки.
– Идет поддержка спорта высших достижений, а также развитие массового спорта благодаря строительству, капитальному ремонту и реконструкции спортивной инфраструктуры. Системный подход дает свои результаты. И все это благодаря инициативе Юлии Светличной, которая сама занимается спортом и знает, что необходимо для достижения результатов, – говорит советник председателя Харьковской облгосадминистрации по вопросам спорта Екатерина Садурская.
Развиваются и другие объекты спортивной инфраструктуры. Так, были выделены средства на разработку проекта восстановления стадиона «Олимпик», который перестал функционировать шесть лет назад. Раньше там тренировались воспитанники высшего училища физической культуры №1 и детско-юношеской спортивной школы ХФТИ. Восстановлены стадионы в Змиеве и Дергачах. Открываются бассейны. Совсем недавно очередной объект появился в Лозовой. К тому же идет большая реконструкция спортшколы ХТЗ. На ее обновление за последние три года из областного бюджета направили около 20 миллионов гривен.
– Большой промежуток времени школа находилась вне поля зрения власти. Мы исправили эту ситуацию. В прошлом году взялись за работу и сделаем все комплексно. Уже отремонтировано два зала для бокса, зал для настольного тенниса, а также помещение для занятий тяжелой атлетикой, – отмечает глава ХОГА Юлия Светличная. – Теперь мы перешли к легкоатлетическому залу. Сделаем все, чтобы там было комфортно заниматься спортом. Начали и завершили ремонт крыши, провели все внешние работы, отремонтировали внутренние помещения, полностью поменяли коммуникации и продолжаем работу по покрытию.
Глава области регулярно встречается с командами – победителями чемпионатов по различным видам спорта. Именно она стала инициатором награждения государственными наградами футболиста Александра Горяинова и четвертой ракетки мира Элины Свитолиной. К тому же губернатор собственным примером поощряет харьковчан стремиться к спортивным достижениям. На ее счету – несколько успешных забегов в харьковских марафонах и открытие самого массового за всю историю Харьковщины велодня.