На Харьковщине строятся современные спортивные учреждения для детей и взрослых

Спортивные сооружения не обновлялись и, тем более, не строились в Харьковской области десятилетиями. Сейчас в регионе идет масштабное преобразование объектов физической культуры. Одним из таких примеров является физкультурно-оздоровительный комплекс в Песочине, который открыли в начале нынешнего года.– Данный социальный объект был очень необходим нашему поселку. О нем мечтали – это как глоток воздуха для наших детей. Теперь есть возможность забрать детей с улиц и прививать им любовь к спорту с детства, – говорит директор физкультурно-оздоровительного комплекса «Мобиль» Алексей Савельев.Площадь физкультурного комплекса – почти полторы тысячи квадратных метров. Дети могут играть здесь в футбол, волейбол, бадминтон, заниматься боксом, карате, самбо. Все занятия – бесплатные. Есть и коммерческие группы для взрослых – тренажерный зал, зона crossFit и TRX. Тренер по спортивному боевому самбо Геннадий Помиляйко вспоминает, как еще год назад спортивные секции в Песочине размещались в полуподвальных помещениях, которые не могли принять всех желающих. Теперь же только в его группе тренируются более семидесяти детей.– Сейчас деткам здесь нравится больше, условия гораздо лучше. Очень удобно заниматься и тренерам, и детям, да и родители весьма довольны. Детишки занимаются бесплатно, что по нынешним временам — редкость, – рассказывает Геннадий Помиляйко.Благодаря пристальному вниманию главы области Юлии Светличной и ее комплексному подходу к созданию спортивной среды за последние годы в области появилось три таких физкультурно-оздоровительных комплекса. Еще два – в Золочеве и Краснограде – находятся на завершающем этапе строительства. Кроме того, во всех районах области уже построено более полусотни спортивных площадок и мини-футбольных полей с искусственным покрытием. А в каждой опорной школе оборудованы баскетбольные и волейбольные площадки.– Идет поддержка спорта высших достижений, а также развитие массового спорта благодаря строительству, капитальному ремонту и реконструкции спортивной инфраструктуры. Системный подход дает свои результаты. И все это благодаря инициативе Юлии Светличной, которая сама занимается спортом и знает, что необходимо для достижения результатов, – говорит советник председателя Харьковской облгосадминистрации по вопросам спорта Екатерина Садурская.Развиваются и другие объекты спортивной инфраструктуры. Так, были выделены средства на разработку проекта восстановления стадиона «Олимпик», который перестал функционировать шесть лет назад. Раньше там тренировались воспитанники высшего училища физической культуры №1 и детско-юношеской спортивной школы ХФТИ. Восстановлены стадионы в Змиеве и Дергачах. Открываются бассейны. Совсем недавно очередной объект появился в Лозовой. К тому же идет большая реконструкция спортшколы ХТЗ. На ее обновление за последние три года из областного бюджета направили около 20 миллионов гривен.– Большой промежуток времени школа находилась вне поля зрения власти. Мы исправили эту ситуацию. В прошлом году взялись за работу и сделаем все комплексно. Уже отремонтировано два зала для бокса, зал для настольного тенниса, а также помещение для занятий тяжелой атлетикой, – отмечает глава ХОГА Юлия Светличная. – Теперь мы перешли к легкоатлетическому залу. Сделаем все, чтобы там было комфортно заниматься спортом. Начали и завершили ремонт крыши, провели все внешние работы, отремонтировали внутренние помещения, полностью поменяли коммуникации и продолжаем работу по покрытию.Глава области регулярно встречается с командами – победителями чемпионатов по различным видам спорта. Именно она стала инициатором награждения государственными наградами футболиста Александра Горяинова и четвертой ракетки мира Элины Свитолиной. К тому же губернатор собственным примером поощряет харьковчан стремиться к спортивным достижениям. На ее счету – несколько успешных забегов в харьковских марафонах и открытие самого массового за всю историю Харьковщины велодня.