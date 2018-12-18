Харьков

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Из Харькова откроют автобусный рейс в родной город Бетховена

Из Харькова откроют автобусный рейс в родной город Бетховена
Новый автобусный рейс из Харькова в родной город знаменитого композитора Бетховена – Бонн (Германия) заработает 19 декабря текущего 2018 года.
Соответствующая информация была обнародована на официальной странице ПАО «Харьковское предприятие автостанций» в социальной сети Фейсбук.

В сообщении говорится, что автобусы по указанному маршруту будут отправляться в 23:00 по субботам и средам с Центрального автовокзала Харькова. В обратном направлении из немецкого города в Первую столицу – в 06:00 по воскресеньям и средам.

Отмечается, что цена за 1 посадочное место составит 1950 гривен до конечной остановки.

К слову, автобусы сообщением «Харьков – Бонн» будут курсировать через Франкфурт-на-Одере, Магдебург, Берлин, Брауншвейг, Билефельд, Ганновер, Хамм, Дортмунд, Эссен, Бохум, Дуйсбург, Кельн и Дюссельдорф.

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