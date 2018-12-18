Из Харькова откроют автобусный рейс в родной город Бетховена 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Новый автобусный рейс из Харькова в родной город знаменитого композитора Бетховена – Бонн (Германия) заработает 19 декабря текущего 2018 года.