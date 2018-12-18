Из Харькова откроют автобусный рейс в родной город Бетховена

Соответствующая информация была обнародована
на официальной странице ПАО «Харьковское предприятие автостанций» в социальной сети Фейсбук.
В сообщении говорится, что автобусы по указанному маршруту будут отправляться в 23:00 по субботам и средам с Центрального автовокзала Харькова. В обратном направлении из немецкого города в Первую столицу – в 06:00 по воскресеньям и средам.
Отмечается, что цена за 1 посадочное место составит 1950 гривен до конечной остановки.
К слову, автобусы сообщением «Харьков – Бонн» будут курсировать через Франкфурт-на-Одере, Магдебург, Берлин, Брауншвейг, Билефельд, Ганновер, Хамм, Дортмунд, Эссен, Бохум, Дуйсбург, Кельн и Дюссельдорф.