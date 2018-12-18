Какие новшества ждут потребителей

Есть ли дрожжи в закваске?

Действительно ли без ГМО?

«Лучше употребить до»

БАДы можно будет покупать более осознанно

Поможет ли он потребителю сделать правильный выбор, разбиралсяВерховная Рада приняла в целом законопроект «Об информации для потребителей о пищевых продуктах» №8450. Как отмечается, новация должна обеспечить осведомленность потребителей о пищевых продуктах и запрещает использовать информацию, которая может вводить в заблуждение.Какие же новшества ждут потребителей?Первая новация, касающаяся списка ингредиентов, которые входят в конечный продукт, пришлась экспертам не по душе.— В принципе, список ингредиентов, входящих в состав конечного продукта, должен быть указан полностью. Однако в новом законе исключение сделано для молочных продуктов. Производителям разрешили не указывать перечень ингредиентов на упаковках сыров, сливочного масла, йогуртов, кефира, ряженки, сметаны, если туда не добавляли ничего, кроме закваски, продуктовых энзимов и необходимых для производства микроорганизмов. Я бы, честно говоря, так не делала, — поделилась с «Вечерним Харьковом» заместитель председателя Центра экспертиз «Тест» Нина Кильдий. – Ведь даже закваска может быть разная – чистые молочно-кислые бактерии или с добавлением бифидо-бактерий, а в закваске для кефира могут быть даже дрожжи.Кроме того, в законе сказано, что в списке ингредиентов можно не указывать вещество, которое было использовано при производстве, если в конечном продукте оно не выполняет «технологической функции».— Например, есть много веществ, которые используются при производстве напитков для осветления – их разрешают не указывать на этикете в конечном составе продукта, хотя они могут там присутствовать, — говорит она.Таким образом, согласно новому закону химические добавки, остатки ветеринарных препаратов, пестициды тоже не являются ингредиентами. А значит, упоминать об их наличии в продукте будет необязательно.– Это одно из узких мест закона, — отмечает Нина Кильдий.Также на этикете должно быть указано наличие ГМО, но лишь в том случае, если доля генно-модифицированных организмов превышает 0,9% в любом ингредиенте пищевого продукта.— Кроме того, в законе прописано, что если производитель получает сырье от поставщика, который предоставляет информацию об отсутствии ГМО, производитель вправе расценивать это как утверждение, что генно-модифицированных организмов там действительно нет. Такая трактовка мне тоже не нравится, — говорит Нина Кильдий. – Потому что при желании поставщик может просто умолчать о наличии ГМО в сырье.При этом эксперт отмечает, что тема ГМО в Украине – сейчас не самая болезненная по части нарушений, потому что ГМО-продукции в нашей стране пока действительно мало.— Тем не менее это все равно неприятный момент. Потребитель должен четко знать, что он употребляет в пищу, — считает Нина Кильдий.Таким образом, как отмечает эксперт, полнота информации на упаковках будет зависеть от уровня добросовестности производителя, который может предоставить максимальные данные о своем продукте, а может ограничиться необходимым минимумом.Коснулись изменения и такой важной информации, как срок годности продукта, и к этому факту эксперты отнеслись с большим скепсисом,— Новый закон вводит понятие «лучше употребить до». Для скоропортящихся продуктов остается прежняя маркировка – «употребить до», с указанием дня, месяца и года. А для продуктов длительного срока хранения применяет маркировка «лучше употребить до» с указанием всего лишь года – допустим, употребить до 2020 года. Это неправильно, — уверена Нина Кильдий. — Надо хотя бы месяц указывать, пусть и без конкретной даты, поскольку год – это 12 месяцев. У подсолнечного масла, например, срок годности – два года. Но нельзя просто написать «лучше употребить до 2020 года» — это слишком. Часть продуктов, которые должны уже подлежать утилизации, смогут оставаться в свободной продаже.А на некоторых продуктах производителям вообще дали право не указывать срок годности. В статье 18 нового закона предусмотрено, что минимальный срок годности указывается добровольно в соответствии с выбором оператора рынка для таких продуктов питания, как фрукты, овощи, вина (в том числе ликерные и игристые) и алкоголь крепостью десять и выше градусов, а также хлебобулочные и кондитерские изделия, уксус, соль, сахар, некоторые кондитерские изделия, жевательные резинки и другие подобные продукты.Есть в законе и положительные моменты для потребителя, отмечает Нина Кильдий.— Обязательно указание наличия аллергенов и их вид, а также ингредиентов, которые могут вызвать пищевую непереносимость – например лактоза. Хотя это не новация, такая информация содержалась на этикетке и раньше. Например, производители писали «есть следы арахиса», поскольку он является аллергеном, — говорит специалист. — Узнают потребители и о способе переработки – допустим, подвергался ли продукт замораживанию или оттаиванию и может ли замораживаться повторно. Способ приготовления тоже будет указываться. Также маркировка должна содержать адрес и телефоны производителя, по которым можно уточнить информацию о продуктах.А вот пищевую ценность указывать теперь не обязательно. В частности, не нужно будет указывать количество калорий для продуктов, которые не поддавались переработке, или если информация о пищевой ценности не является ключевым фактором при принятии потребителями решения о покупке, или же если площадь упаковки слишком мала, чтобы разместить всю информацию.— Зато производитель должен вписывать содержание сахара, соли и насыщенных жиров. Этикетка должна содержать информацию по ограничению для употребления, — уточняет эксперт. — Кстати, закон предусматривает увеличение шрифта, которым наносится информация.Большой плюс нового закона, по мнению эксперта, в том, что там отдельным пунктом прописали дистанционную торговлю продуктами питания.— При продаже продуктов по интернету продавцы тоже должны предоставить исчерпывающую информацию, разместив ее на сайте, — говорит Нина Кильдий. – Это очень важно, потому что, скажем, БАДы и диетические добавки попадают под законодательство о пищевых продуктах. А порой смотришь на сайте — ни состав БАДов не указан, ни производитель, ни страна, из которой они завозятся.При этом Нина Кильдий считает, что закон будет работать только при условии жесткого контроля производителей Госпродпотребслужбой.— Иначе гармонизация законодательства останется лишь на бумаге, — говорит специалист.