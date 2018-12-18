Харьков

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Потребители без счетчиков будут платить в три раза больше

Потребители без счетчиков будут платить в три раза больше
С ноября изменены нормы потребления газа для клиентов ПАО «Харьковгаз», которые не имеют газовых счетчиков.
Как сообщили  в компании, 27 ноября 2018 года Верховный суд отменил сниженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков. Изменение норм коснется 6,6% домовладений Харьковской области.

Таким образом, с ноября 2018 года действуют такие нормы: потребители, имеющие газовую плиту, при наличии централизованного горячего водоснабжения теперь должны платить за 9,8 кубометра на одного человека в месяц вместо 3,3 кубометра; при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – за 18,3 кубометра вместо 5,4.

По данным компании, в личных кабинетах клиентов указана стоимость пересчитанных объемов газа для каждого отдельного потребителя без включения этой
стоимости в сумму оплаты за газ.

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