Потребители без счетчиков будут платить в три раза больше 18 декабря 2018 г. Каролина Борец 0 0

С ноября изменены нормы потребления газа для клиентов ПАО «Харьковгаз», которые не имеют газовых счетчиков.

Как сообщили в компании, 27 ноября 2018 года Верховный суд отменил сниженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков. Изменение норм коснется 6,6% домовладений Харьковской области.



Таким образом, с ноября 2018 года действуют такие нормы: потребители, имеющие газовую плиту, при наличии централизованного горячего водоснабжения теперь должны платить за 9,8 кубометра на одного человека в месяц вместо 3,3 кубометра; при отсутствии централизованного горячего водоснабжения – за 18,3 кубометра вместо 5,4.



По данным компании, в личных кабинетах клиентов указана стоимость пересчитанных объемов газа для каждого отдельного потребителя без включения этой

стоимости в сумму оплаты за газ.