Харьковщина лидирует в реализации медицинской реформы

По итогам 2018 года Харьковская область занимает лидирующие позиции среди регионов Украины в плане реализации медицинской реформы.

– В этом году по районам области на ремонт и реконструкцию учреждений здравоохранения было направлено около 660 млн грн. Это средства государственного, областного, местных бюджетов, различных международных фондов. Несколько сотен миллионов было выделено на обновление оборудования медицинских учреждений. Такого развития сфера здравоохранения области не видела никогда, – приводит цифры заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.Он отметил, что на данный момент в Харьковской области подписано более 1,7 млн деклараций между пациентами и семейными врачами. Еженедельно эта цифра увеличивается на 21-25 тысяч деклараций. По информации Михаила Черняка, срок подписания деклараций будет продлен по крайней мере до второго полугодия 2019 года.В Харьковской области, по словам заместителя главы области, успешно реализуется программа «Доступные лекарства».– Второй год подряд имеем положительный результат действия программы. В следующем году она также будет действовать. На финансирование программы в первом квартале мы уже получили средства. В дальнейшем аптечная сеть будет заключать договора с Национальной службой здоровье напрямую, – рассказывает Михаил Черняк.Кроме того, со следующего года стартуют и другие нововведения в рамках медицинской реформы. В частности, со второй половины года будет введена бесплатная диагностика по направлению семейного врача. Стоимость диагностических процедур (их будет около 50) будет оплачивать заведениям Национальная служба здоровья. Будет введен электронный больничный. В рамках пилотного проекта в трех учреждениях области будет введено предоставление бесплатных стационарных услуг.