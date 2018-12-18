Две сотни детей смогут посещать Первомайский инклюзивный центр

В каждом районе Харьковской области созданы инклюзивно-ресурсные центры. Первомайский центр может обслуживать около 200 детей в возрасте от двух до восемнадцати лет.

С работой учреждения ознакомился заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев во время рабочей поездки в Первомайский район.– Развитие инклюзивной среды именно для сферы образования является приоритетом работы власти в Харьковской области. Этим вопросом занимается лично председатель ХОГА Юлия Светличная. Работы мы начали в конце прошлого года. Приятно констатировать тот факт, что инклюзивно-ресурсные центры созданы в каждом районе Харьковской области. Также открыты 20 ресурсных комнат, хотя планировали 15, и 25 медиатек. На этом мы не останавливаемся и работаем дальше, – сказал Анатолий Бабичев.Директор Первомайского ИРЦ Татьяна Кебедова рассказала, что заведение будет обслуживать детей города и района. На Первомайщине, по психолого-педагогическим наблюдениям специалистов, нарушения речи есть у 150 детей, 28 детей имеют отставание в развитии. В центре работают три специалиста: практический психолог, учитель-логопед, учитель-реабилитолог. Заведение рассчитано на работу с детьми от двух до 18 лет.– Наш центр создан с целью обеспечения права детей с особыми образовательными потребностями на получение дошкольного и общего среднего образования, - сказала Татьяна Кебедова. - Группы у специалистов уже набраны. Преимущественно это дети дошкольного и школьного возраста.Анатолий Бабичев также напомнил, что в Первомайском районе в Беляевском лицее уже открыты медиатека и ресурсная комната, где созданы надлежащие условия для развития детей.