Харьков

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В Харьковской области обновляется автопарк медучреждений

В Харьковской области обновляется автопарк медучреждений
В понедельник, 17 декабря, медики семейной медицины в селах Михайловка и Грушино Первомайского района получили ключи от новых автомобилей для амбулаторий.
Заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев в торжественной обстановке передал ключи от машин и поздравил присутствующих от имени председателя ХОГА Юлии Светличной.

– Мне приятно присутствовать на этом торжественном событии. Я уверен, что благодаря этому транспорту будет спасена не одна жизнь. На этом останавливаться не будем. Работу по улучшению материально-технической базы учреждений медицинской сферы продолжим и в следующем году, – заверил Анатолий Бабичев.

Председатель Первомайской РГА Владимир Павленко рассказал, что машины были приобретены на средства районного бюджета при софинансировании с сельским.

– Уверен, что эти машины обеспечат быстрый подвоз больных в лечебные учреждения. Автопарк действительно нужно обновлять, ведь транспорту – 15-30 лет. План на этот год мы выполнили. В 2019 году планируем приобрести еще четыре авто, – сказал Владимир Павленко.

Он также сообщил, что 2018-й в Первомайском районе был Годом медицины.

– При поддержке председателя ХОГА Юлии Светличной в селе Беляевка строится амбулатория семейной практики с жильем для врача. Программой социально-экономического развития на 2019 год утверждено строительство еще одной такой амбулатории в селе Тройчатое. Выделены средства из областного бюджета на ремонт и реконструкцию Первомайской центральной районной больницы, – рассказал Владимир Павленко.

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