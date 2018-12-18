Стало известно, как московские попы наказали украинских митрополитов-«отступников» 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

17 декабря на внеочередном заседании Синода УПЦ МП были освобождены от должности и запрещены к богослужению митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.