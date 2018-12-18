Стало известно, как московские попы наказали украинских митрополитов-«отступников»

Об этом сообщает
"Громадське".
Священнослужители провели внеочередное заседание Синода, чтобы дать оценку Объединительному собору 15 декабря.
"Священный Синод освободил от управления епархией и запретил в служении митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретил в служении и снял с должности епископа Киевской митрополии, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра", - объявили после заседания.
Напомним, после того, как в Украине создали единую Православную церковь - в государстве перестали существовать УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Они самораспустились, а новая церковь является их преемницей.