Украина

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Стало известно, как московские попы наказали украинских митрополитов-«отступников»

Стало известно, как московские попы наказали украинских митрополитов-«отступников»
17 декабря на внеочередном заседании Синода УПЦ МП были освобождены от должности и запрещены к богослужению митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.
Об этом сообщает "Громадське".

Священнослужители провели внеочередное заседание Синода, чтобы дать оценку Объединительному собору 15 декабря.

"Священный Синод освободил от управления епархией и запретил в служении митрополита Винницкого и Барского Симеона, а также запретил в служении и снял с должности епископа Киевской митрополии, митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра", - объявили после заседания.

Напомним, после того, как в Украине создали единую Православную церковь - в государстве перестали существовать УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Они самораспустились, а новая церковь является их преемницей.

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