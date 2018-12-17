Харьков

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Какие дороги отремонтировали в Харьковской области: инфографика

Какие дороги отремонтировали в Харьковской области: инфографика
В 2018 году на дорогах Харьковской области восстановили 228,8 км покрытия на 12 объектах и отремонтировали три искусственных сооружения.
По информации Службы автомобильных дорог Харьковской области, основные направления ремонта:
  • Харьков-Ахтырка. Выполнен полный комплекс работ по всей протяженности дороги 81,7 км;
  • Киев-Харьков-Довжанский на участке от Чугуева до границы с Донецкой областью. Восстановлено 54,3 км покрытия;
  • Чугуев-Меловое. Восстановлено 28,1 км покрытия;
  • Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка. Восстановлено 13,5 км покрытия в Безлюдовке, Васищево, Темновке, Андреевке;
  • Харьков-Волчанск-КПП «Чугуновка». Восстановлено 7,7 км.
Также, ремонт шел на дорогах: Мерефа-Лозовая-Павлоград, Мерефа-Змиев, Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск, Зачепиловка-Андреевка-Кегичевка-Староверовка, Шевченково-Балаклея-Первомайский-Кегичевка, Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук.



Ремонт искусственных сооружений:
  • текущий ремонт с устройством новой накладной плиты на мосту через реку Купьеваха Богодуховского района;
  • капитальный ремонт путепровода возле села Кисловка Купянского района;
  • аварийный ремонт моста через ручей в селе Коробочкино Чугуевского района.
Эксплуатационное содержание:
  • ликвидировано 185 тыс. кв. м. ямочности;
  • нанесено 1700 км разметки;
  • установлено 3 тыс. дорожных знаков;
  • заменено и отремонтировано 12,5 км барьерного ограждения;
  • удалено 32,5 км поросли.
Напомним, по инициативе Юлии Светличной в государственном бюджете отдельной строкой будет заложено финансирование на ремонт (а по сути строительство новой) дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград.

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