Какие дороги отремонтировали в Харьковской области: инфографика 17 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В 2018 году на дорогах Харьковской области восстановили 228,8 км покрытия на 12 объектах и отремонтировали три искусственных сооружения.