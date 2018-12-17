Какие дороги отремонтировали в Харьковской области: инфографика

По информации Службы автомобильных дорог Харьковской области, основные направления ремонта:
- Харьков-Ахтырка. Выполнен полный комплекс работ по всей протяженности дороги 81,7 км;
- Киев-Харьков-Довжанский на участке от Чугуева до границы с Донецкой областью. Восстановлено 54,3 км покрытия;
- Чугуев-Меловое. Восстановлено 28,1 км покрытия;
- Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка. Восстановлено 13,5 км покрытия в Безлюдовке, Васищево, Темновке, Андреевке;
- Харьков-Волчанск-КПП «Чугуновка». Восстановлено 7,7 км.
Также, ремонт шел на дорогах: Мерефа-Лозовая-Павлоград, Мерефа-Змиев, Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта, Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск, Зачепиловка-Андреевка-Кегичевка-Староверовка, Шевченково-Балаклея-Первомайский-Кегичевка, Чугуев-Печенеги-Великий Бурлук.
Ремонт искусственных сооружений:
- текущий ремонт с устройством новой накладной плиты на мосту через реку Купьеваха Богодуховского района;
- капитальный ремонт путепровода возле села Кисловка Купянского района;
- аварийный ремонт моста через ручей в селе Коробочкино Чугуевского района.
Эксплуатационное содержание:
- ликвидировано 185 тыс. кв. м. ямочности;
- нанесено 1700 км разметки;
- установлено 3 тыс. дорожных знаков;
- заменено и отремонтировано 12,5 км барьерного ограждения;
- удалено 32,5 км поросли.
Напомним, по инициативе Юлии Светличной в государственном бюджете отдельной строкой
будет заложено финансирование на ремонт (а по сути строительство новой) дороги Мерефа – Лозовая – Павлоград
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