В Харьковской области выявлены нелегальные водоемы 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и вернул в собственность государства земли, которые владелец использовал не по назначению.

Речь идет о 2 га земли на территории Малиновского поселкового совета Чугуевского района, сообщили в областной прокуратуре.



Распоряжением райгосадминистрации этот участок в 2007 году получила в аренду для ведения личного сельского хозяйства местная жительница. В 2014 году земли перешли в собственность арендатора.



Но вместо сельскохозяйственных работ, женщина обустроила на участке два искусственных водоема, возле которых возвела незаконные постройки, а территорию оградила забором.



Так как женщина самовольно изменила целевое назначение земель, прокуратура обратилась с соответствующим иском в Чугуевский городской суд. Первая судебная инстанция отказала в удовлетворении иска, поэтому была подготовлена апелляционная жалоба, которую суд удовлетворил.