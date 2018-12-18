Специалисты подсказали, как быстро вылечить простуду 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Проехавшись в общественном транспорте можно наблюдать картину, что почти каждый пятый человек чихает, кашляет или же у него течет из носа.