Ученые создали супер-умную электронную пилюлю

Группа ученых из Массачусетского технологического института смогла создать самую умную электронную таблетку, которая способна самостоятельно дозировать лекарство, диагностировать состояние пациента и при этом может управляться смартфоном.
Об этом сообщает
МедикФорум.
Для создания самой умной электронной таблетки была задействована технология послойной трехмерной печати. Она позволила ученым получить формирующуюся по принципу трансформера структуру - капсулу, из которой может высвобождаться начинка. Такой начинкой может быть любое лекарство. Выводится электронная таблетки из тела спустя 36 дней.
Данное ноу-хау недаром назвали самой умной таблеткой. По словам разработчиков, использование электронной таблетки делает доступным мониторинг состояния организма, который позволяет точно определять дозы лекарственного средства. Умная таблетка оснащена датчиками, которые отслеживают температуру тела и передают информацию на смартфон через Bluetooth.
«Умная электронная таблетка может быть очень полезной для пациентов с высоким риском инфекционных заболеваний – например, тех, кто проходит химиотерапию или принимает иммунодепрессанты. Обладая способностью подолгу находиться в организме после проглатывания, такая таблетка будет выпускать лекарство при первых признаках инфекции», - сообщили авторы самой умной таблетки.
На людях эта технология еще не испытывалась, пока что электронная таблетка была протестирована только на свиньях. Полноценные клинические испытания должны состояться в ближайшие два года.