Харьков

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Самый длинный мост в Харькове продолжает быть узким местом

Самый длинный мост в Харькове продолжает быть узким местом
Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау останется измененным до 30 марта.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с продлением реконструкции путепровода.

На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками. Ранее движение планировалось возобновить 20 декабря.
Справка
Коммунальный мост одновременно является путепроводом и эстакадой. Он пересекает Московский проспект на высшей точке. Мост проходит над колеей железной дороги. Таким образом, под эстакадой пролегли река, трасса и железная дорога. Общая длина мостового сооружения – 1 км. К капитальному ремонту Коммунального путепровода приступили в 2013 году.

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