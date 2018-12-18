Самый длинный мост в Харькове продолжает быть узким местом

Движение транспорта по Коммунальному путепроводу на пр. Льва Ландау останется измененным до 30 марта.

Справка

Коммунальный мост одновременно является путепроводом и эстакадой. Он пересекает Московский проспект на высшей точке. Мост проходит над колеей железной дороги. Таким образом, под эстакадой пролегли река, трасса и железная дорога. Общая длина мостового сооружения – 1 км. К капитальному ремонту Коммунального путепровода приступили в 2013 году.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с продлением реконструкции путепровода.На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе, в соответствии с установленными дорожными знаками. Ранее движение планировалось возобновить 20 декабря.