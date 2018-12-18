В Харькове прошел фестиваль боевых искусств 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Фестиваль боевых искусств Kharkiv Fight Night прошел 15 декабря.



По результатам боев, в категории «Бокс» победу одержал Георгий Лошко (призер чемпионата Украины по боксу, профессиональный боксер). Среди детей победу в этой же категории одержала Кира Макогоненко (11 лет, чемпионка Харьковской области).



В категории «Тайский бокс» в весовой категории до 55 кг победу одержали Александр Федченко (чемпион мира по кикбоксингу ISKA 2018, чемпион Украины по кикбоксингу WPKA 2018), в весовой категории до 63 кг – Дмитрий Волков (призер чемпионата Украины по таиландскому боксу).



В весовой категории до 65 кг победил Саттар Махмудов (профессиональный боец ММА, чемпион Украины по кикбоксингу), в весовой категории до 70 кг – Рауф Абдуллаев (профессиональный боец ММА).