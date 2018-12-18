В поселке под Харьковом задержан кустарный наркоделец 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области полицейские разоблачили злоумышленника, который изготавливал и хранил наркотики.

В Харьковский райотдел полиции поступила информация, что в доме в поселке Южном Харьковского района изготавливают наркотики. В ходе проверки выяснилось, что дом снимает 26-летний житель Одесской области.



– Стало понятно, что производство наркотиков налажено и работает длительное время. Об этом говорят изъятые вещественные доказательства. Это картонные коробки с порошкообразным веществом желтого, белого и коричневого цветов, полимерная банка с порошкообразным веществом, две бутылки по шесть литров с жидкостью коричневого цвета, две пластиковые канистры с жидкостью светлого цвета и приборы для изготовления наркотиков, – рассказал начальник Харьковского отдела полиции Виктор Шириня.



Вещественные доказательства направлены на криминалистическое исследование. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.