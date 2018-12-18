Новое устройство Харьковщины: в облсовете начали обсуждать изменение границ 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

В контексте реформы местного самоуправления вопрос формирования дееспособных районов приобретает все большую актуальность.

В Украине территории уже 18 районов на 100% покрыты объединенными территориальными громадами. В целом по Украине в течение четырех лет проведения реформы сформированы 870 громад, то есть 25% населения проживает сейчас в ОТГ. Громады в таких районах управляют ресурсами, оказывают большинство услуг населению и несут за это прямую ответственность.



17 декабря в формате круглого стола в Харьковском облсовете прошло заседание рабочей группы по объединению (укрупнению) районов Харьковской области. В состав рабочей группы, кроме представителей областного совета и областной государственной администрации, вошли чиновники Минрегиона, депутаты местных советов, руководители профильных высших учебных заведений, представители Национальной академии правовых наук и общественности. Группа будет работать в рамках пилотного проекта.



Участники круглого стола отметили, что одним из приоритетов, определенных Концепцией реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти, является формирование дееспособной территориальной основы для местного самоуправления, в том числе на районном уровне. Цель совершенствования – повышение эффективности управления общественным развитием на соответствующей территории.



Конечной задачей рабочей группы является создание самодостаточных громад, которые бы имели четкие полномочия, а также собственные доходы и сборы, для обеспечения социально-экономического развития. В частности, будут отрабатываться вопросы оказания медицинской помощи учреждениями второго уровня, обеспечение работы служб по чрезвычайным ситуациям, системы переработки ТБО etc.



– Одной из основных проблем остается диспропорциональное территориальное устройство и нерациональная территориальная организация власти, – считает председатель областного совета Сергей Чернов. – Существует конфликт компетенций как между органами местного самоуправления, так и между органами местного самоуправления и местными органами исполнительной власти. Проблема находит свое отражение практически во всех направлениях деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц. Таким образом, первоочередными задачами сейчас является завершение процесса формирования дееспособных территориальных громад и утверждение нового административно-территориального устройства на уровне громад и районов, то есть формирование единого субрегионального пространства Украины.



Рабочей группе предстоит осмыслить, предоставление каких административных услуг будет наиболее эффективным на районном уровне, какие полномочия должны получить районы, как убрать конкуренцию компетенций. Для этого необходимо провести анализ соответствующей части законодательного поля, чтобы понять и дать предложения, нормативные документы должны быть приняты органами власти. Кроме того, в процессе укрупнения районов нужно учесть такие аспекты, как транспортное сообщение, доступность районного центра для других населенных пунктов, особенности экономического и социального развития территорий.



Именно районный уровень власти должен взять на себя целый ряд вопросов, которые отдельные громады будут неспособны эффективно решать самостоятельно, в частности, содержание интернатных учреждений, утилизация твердых бытовых отходов, содержание учреждений здравоохранения вторичного уровня и другие.



Заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Михаил Черняк отметил, что в вопросах реформирования административно-территориального устройства области важна совместная системная работа. Также он подчеркнул важность соблюдения определенных графиков в реализации программы, а также разработки и внедрения собственных законодательных инициатив.



– Есть четкий план, который определен президентом и правительством страны – реализация этой реформы предусмотрена осенью 2020 года. Поэтому нужно вовремя внедрять все запланированные мероприятия, в том числе и правовые изменения, – сказал Михаил Черняк.



Согласно предложениям совместной рабочей группы, подготовка проекта карты-схемы Харьковской области с соответствующим обоснованием создания новых укрупненных районов запланирована до марта следующего года. До того эксперты должны подготовить предложения относительно законодательного определения объемов полномочий местных советов и их исполнительных органов регионального, субрегионального и базового уровней.



Следующее обсуждение обобщенных предложений относительно будущего административно-территориального устройства Харьковщины состоится через месяц.