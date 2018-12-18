Военное положение: харьковские резервисты продолжают готовиться к обороне

В Харьковской области ситуация стабильная и контролируемая, а все соответствующие мероприятия проходят под личным контролем председателя обладминистрации Юлии Светличной, сообщил директор Департамента оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Алексей Максимо.
– Ситуация контролируется и территориальными правоохранительными органами, и областной, и районными государственными администрациями. Каждое территориальное подразделение правоохранительных структур в пределах своей компетенции в соответствии с законом принимает меры по антидиверсионной и антитеррористической защите области, соответствующих объектов и поддержке общественного порядка. Полиция в усиленном режиме патрулирует территорию региона, пограничники находятся в полной боевой готовности, при этом осуществляется плановый пропуск транзитных грузов и пассажирских потоков через государственную границу Украины. Граждане Украины без ограничений следуют за границу, все работает в штатном режиме, – рассказал Алексей Максимов.
Он также сообщил, что в течение недели реализовывался комплекс мероприятий по подготовке территории области к обороне.
– По поручению Юлии Светличной проводятся мероприятия по подготовке к функционированию в особый период подсистемы гражданской защиты населения, идет планомерная подготовка резервистов второй очереди, – сказал Алексей Максимов.
В частности, на базе КП «Харьковский метрополитен» в ночь с пятницы на субботу прошли учения по укрытию населения
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Комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин сообщил: продолжаются учебные сборы с резервистами и военнообязанными оперативного резерва номер один в воинских частях ВСУ.
– Продолжается подготовка бригады территориальной обороны Харьковской области в соответствии с плановыми заданиями, которые были поставлены Генштабом ВСУ для Харьковского областного военного комиссариата. В частности, 15 декабря в шести районах области состоялись плановые однодневные сборы, выполнены практические стрельбы на трех полигонах. Два подразделения проходили практическую подготовку на базе учебного центра Военного института танковых войск, – доложил Юрий Калгушкин.