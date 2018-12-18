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Юные тхэквондисты Харькова поборолись за последние награды

Юные тхэквондисты Харькова поборолись за последние награды
Всеукраинский турнир по тхэквондо ВТФ «Дети Украины» собрал более 400 спортсменов из 14 областей страны.
Традиционный предновогодний турнир уже давно стал визитной карточкой спортивной жизни Харьковщины и в этом году отметил свое 19-летие. За медали турнира поборолись спортсмены четырех возрастных категорий: младшие юноши (2009-20 10 г.р.), юноши (2007-2008 г.р.), кадеты (2004-2006 г.р.) и юниоры (2001-2003 г.р.).

На этот раз сильнейшими оказались воспитанники харьковской КДЮСШ №8, которые выиграли общекомандный зачет и получили главный кубок соревнований. На счету спортсменов этой школы были 13 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Второе место заняли тхэквондисты харьковской КДЮСШ №2 (10 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), а третье - представители киевской ДЮСШ №3 «Спартак».

Кроме того, отдельно были отмечены кубками лучшие команды в зачете среди мужчин и женщин. Среди мужчин в тройку призеров вошли: КДЮСШ №2 (Харьков) – 1-е место, ДЮСШ №3 «Спартак» (Киев) – 2-е место, КДЮСШ №8 (Харьков) - 3-е место. Среди женщин: КДЮСШ №8 (Харьков) - 1-е место, МСДЮСШОР «Днепр» – 2-е место, КДЮСШ «Артем» (Киев) – 3-е место.

Общими усилиями всех спортивных школ и клубов тхэквондисты Харьковской области завоевали 29 золотых, 14 серебряных и 26 бронзовых наград и заняли первое общекомандное место среди областей Украины. Вторыми стали тхэквондисты Киева, а замкнула тройку лучших сборная Донецкой области.

Традиционно турнир «Дети Украины» подводит итоги года в украинском тхэквондо. Во время открытия соревнований были награждены лучшие спортсмены, тренеры и судьи. В трех номинациях победили харьковчане. Лучшим спортсменом года стал Василий Котяш, который, напомним, в этом году выиграл молодежный чемпионат Европы. Его наставник Андрей Долгополов стал лучшим тренером года. Судья международного класса Алина Радионова стала лучшим рефери 2018 года.

– На сегодня уже завершены все календарные соревнования. Сборная Украины успешно выступила на молодежном, юниорском и кадетском чемпионатах Европы. На чемпионате среди кадетов наши спортсмены заняли второе общекомандное место впервые в истории, – отметил президент Федерации тхэквондо ВТФ Украины Лесик Саманджия. – Следующий год у нас будет не менее насыщенным. Основные соревнования – это взрослые чемпионат Европы и мира. Также будет отбор на Олимпийские игры. Весной в Харькове, как и в этом году, мы проведем чемпионат Украины во всех возрастных группах. Я думаю, что участников будет около 1500 человек. Кроме того, проведем наш международный турнир Ukraine Open Cup, Кубок Украины, командный и клубный чемпионаты, а закончим год традиционно в Харькове турниром «Дети Украины», который будет юбилейным.

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