Юные тхэквондисты Харькова поборолись за последние награды 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Всеукраинский турнир по тхэквондо ВТФ «Дети Украины» собрал более 400 спортсменов из 14 областей страны.

Традиционный предновогодний турнир уже давно стал визитной карточкой спортивной жизни Харьковщины и в этом году отметил свое 19-летие. За медали турнира поборолись спортсмены четырех возрастных категорий: младшие юноши (2009-20 10 г.р.), юноши (2007-2008 г.р.), кадеты (2004-2006 г.р.) и юниоры (2001-2003 г.р.).



На этот раз сильнейшими оказались воспитанники харьковской КДЮСШ №8, которые выиграли общекомандный зачет и получили главный кубок соревнований. На счету спортсменов этой школы были 13 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых наград. Второе место заняли тхэквондисты харьковской КДЮСШ №2 (10 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), а третье - представители киевской ДЮСШ №3 «Спартак».



Кроме того, отдельно были отмечены кубками лучшие команды в зачете среди мужчин и женщин. Среди мужчин в тройку призеров вошли: КДЮСШ №2 (Харьков) – 1-е место, ДЮСШ №3 «Спартак» (Киев) – 2-е место, КДЮСШ №8 (Харьков) - 3-е место. Среди женщин: КДЮСШ №8 (Харьков) - 1-е место, МСДЮСШОР «Днепр» – 2-е место, КДЮСШ «Артем» (Киев) – 3-е место.



Общими усилиями всех спортивных школ и клубов тхэквондисты Харьковской области завоевали 29 золотых, 14 серебряных и 26 бронзовых наград и заняли первое общекомандное место среди областей Украины. Вторыми стали тхэквондисты Киева, а замкнула тройку лучших сборная Донецкой области.



Традиционно турнир «Дети Украины» подводит итоги года в украинском тхэквондо. Во время открытия соревнований были награждены лучшие спортсмены, тренеры и судьи. В трех номинациях победили харьковчане. Лучшим спортсменом года стал Василий Котяш, который, напомним, в этом году выиграл молодежный чемпионат Европы. Его наставник Андрей Долгополов стал лучшим тренером года. Судья международного класса Алина Радионова стала лучшим рефери 2018 года.



– На сегодня уже завершены все календарные соревнования. Сборная Украины успешно выступила на молодежном, юниорском и кадетском чемпионатах Европы. На чемпионате среди кадетов наши спортсмены заняли второе общекомандное место впервые в истории, – отметил президент Федерации тхэквондо ВТФ Украины Лесик Саманджия. – Следующий год у нас будет не менее насыщенным. Основные соревнования – это взрослые чемпионат Европы и мира. Также будет отбор на Олимпийские игры. Весной в Харькове, как и в этом году, мы проведем чемпионат Украины во всех возрастных группах. Я думаю, что участников будет около 1500 человек. Кроме того, проведем наш международный турнир Ukraine Open Cup, Кубок Украины, командный и клубный чемпионаты, а закончим год традиционно в Харькове турниром «Дети Украины», который будет юбилейным.