Пожар под Харьковом: погиб мужчина 18 декабря 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

17 декабря в 14:40 возник пожар возник в частном деревянном доме в селе Коротич Харьковского района.

Когда приехали спасатели, площадь пожара составила 120 м², крыша провалилась. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. По свидетельству соседей, он злоупотреблял спиртным и курил в постели.



Пожар локализован в 17:13, полностью ликвидирован – в 22:25, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.



Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.