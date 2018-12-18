Происшествия

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Пожар под Харьковом: погиб мужчина

Пожар под Харьковом: погиб мужчина
17 декабря в 14:40 возник пожар возник в частном деревянном доме в селе Коротич Харьковского района.
Когда приехали спасатели, площадь пожара составила 120 м², крыша провалилась. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело 50-летнего мужчины. По свидетельству соседей, он злоупотреблял спиртным и курил в постели.

Пожар локализован в 17:13, полностью ликвидирован – в 22:25, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

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