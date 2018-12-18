Харьковчанка завоевала звание «Лучший студент Украины»

Жюри Всеукраинского конкурса «Лучший студент Украины» высоко оценило достижения харьковчанки в спорте, учебе и общественной деятельности. На счету курсантки Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета Софии Дикой – награды чемпионатов мира, Европы, Украины по каратэ и чемпионата мира по казацкому поединку, а также участие в социальном проекте «Гендерное равенство военнослужащих-женщин в правоохранительных органах», сообщает пресс-служба Харьковского горсовета
.
Кроме того, харьковские студенты одержали победу еще в нескольких номинациях конкурса. Так, звание «Лучший студент-ученый Украины» получил харьковчанин Виталий Найда, а «Лучшим студентом-дизайнером Украины» признан Александр Сидоренко.
Финал Всеукраинского конкурса «Лучший студент Украины» завершился 16 декабря в Херсоне. В нем приняли участие представители высших учебных заведений из 13 областей Украины, которые продемонстрировали свои творческие и научные достижения в десяти номинациях.