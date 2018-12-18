Харьков

  • 144
    •  / 

Харьковчанка завоевала звание «Лучший студент Украины»

Харьковчанка завоевала звание «Лучший студент Украины»
Воспитанница Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого София Дикая признана «Лучшим студентом Украины 2017-2018».
Жюри Всеукраинского конкурса «Лучший студент Украины» высоко оценило достижения харьковчанки в спорте, учебе и общественной деятельности. На счету курсантки Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета Софии Дикой – награды чемпионатов мира, Европы, Украины по каратэ и чемпионата мира по казацкому поединку, а также участие в социальном проекте «Гендерное равенство военнослужащих-женщин в правоохранительных органах», сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Кроме того, харьковские студенты одержали победу еще в нескольких номинациях конкурса. Так, звание «Лучший студент-ученый Украины» получил харьковчанин Виталий Найда, а «Лучшим студентом-дизайнером Украины» признан Александр Сидоренко.

Финал Всеукраинского конкурса «Лучший студент Украины» завершился 16 декабря в Херсоне. В нем приняли участие представители высших учебных заведений из 13 областей  Украины, которые продемонстрировали свои творческие и научные достижения в десяти номинациях.

Читайте также:


Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей
Программа "Вечірні Новини"Вечірні Новини

программа комментарииЛого телеканал Р1
О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • youtube
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3162.56 грн
100 USD 2788.61 грн
10 RUB 4.1858 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи